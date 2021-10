Sconfitta interna per il Bisceglie Calcio, al “Ventura” passa il Lavello

Sconfitta di misura per il Bisceglie Calcio che si arrende contro l’ambizioso Lavello con il punteggio di 1-2 nel match valido per il sesto turno del campionato di Serie D. Il tardivo gol di Lorusso, siglato a tempo ormai scaduto, serve solo a rendere meno pesante il passivo e non riesce ad evitare ai nerazzurri la prima sconfitta casalinga nel torneo.

Il toccante momento in ricordo di Franco Pisicchio precede l’inizio delle ostilità con tutto il pubblico presente al “Ventura” ad omaggiare la memoria del compianto attaccante. L’ultimo arrivato Ligorio trova subito spazio nell’undici di partenza di mister Rufini ma dai blocchi di partenza escono meglio gli ospiti che al 13’ vanno al tiro con Statella, Martorel è attento e blocca la sfera. Il Bisceglie fatica ad entrare in partita e si fa vedere solo dopo la mezz’ora con l’iniziativa di Farinola che al 32’ termina sul fondo alla sinistra del portiere lucano. I ritmi della gara non fanno presagire grandi scossoni fino all’intervallo ma al 36’ il Lavello con grande cinismo passa in vantaggio. Marcellino calcia a botta sicura dal limite dell’area e trova la respinta di Martorel, sul pallone però si avventa Liurni, lesto a ribadire in rete da posizione defilata. Il gol incassato pesa sul morale dei nerazzurri che nei minuti restanti della prima frazione non riescono a costruire pericoli dalle parti di Amata.

Nel secondo tempo il Bisceglie esce dagli spogliatoi con un altro piglio, desideroso di riequilibrare la sfida. Nel primo segmento della ripresa gli stellati si fanno vedere più volte in proiezione offensiva; al 52’ una punizione di Coletti costringe Amata ad una respinta difficoltosa, sulla ribattuta si avventa Izco il quale non riesce a colpire verso lo specchio della porta. Sessanta secondi più tardi è invece Urquiza a scagliare un tiro da oltre trenta metri che sfiora l’incrocio della porta difesa da Amata. Il Lavello non resta a guardare e al 55’ si rende nuovamente pericoloso con la deviazione di Brunetti che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, fa tremare Martorel. La gara sale d’intensità con le due formazioni che rispondono colpo su colpo infatti al 65’ ci riprova Izco per i biscegliesi ma il suo colpo di testa da buona posizione è debole e non crea grattacapi alla retroguardia lucana mentre cinque minuti più tardi il Lavello replica con il tiro al volo di Logoluso che termina sul fondo. A otto minuti dal termine Izco rinnova il duello con Amata riprovandoci con un’incornata da buona posizione ma l’estremo ospite con un bell’intervento sventa la minaccia. La rimonta biscegliese svanisce nei minuti finali quando il direttore di gara sventola il secondo cartellino giallo nei confronti di capitan Coletti. Rimasti in inferiorità numerica, infatti, i padroni di casa subiscono la rete che chiude la partita a tre minuti dal novantesimo con Rodriguez abile a risolvere una mischia su calcio d’angolo e a battere l’incolpevole Martorel. Il Bisceglie, però, non ci sta e nei minuti di recupero prova quantomeno a siglare la rete della bandiera, è Lorusso il grande protagonista dei minuti finali infatti prima costringe Amata ad una strepitosa risposta su un tiro da fuori area e, successivamente, al 95’ firma il gol del 2-1 con un preciso colpo di testa su assist di Carbone. Non c’è più tempo per provare a riequilibrare l’incontro ma l’attaccante biscegliese ha il merito di rendere meno amaro il pomeriggio dei suoi.

Il risultato maturato lascia i nerazzurri a quota 6 punti in classifica in coabitazione con Nola, Marignanese e Virtus Matino. Nel prossimo turno, in programma già mercoledì 20 ottobre, i biscegliesi saranno impegnati in trasferta sul campo di un’altra delle formazioni più quotate del torneo, l’Audace Cerignola che oggi ha superato il Gravina con il punteggio di 0-1. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE – LAVELLO 1-2

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza (37’ st Lorusso), Coletti, Ligorio; Izco (45’ st Rubino), Liso, Di Prisco, Ferrante (13’ st Carbone), Farinola; La Piana, Leonetti (13’ st Morra). A disp. Zinfollino, D’Angelo, Tuttisanti, Rubino, Casella, Divittorio. All. Rufini

LAVELLO (4-3-3): Amata; Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Corna; Marcellino (29’ st Caruso), Mercuri (18’ st Militano), Logoluso (33’ st Giordano); Liurni (23’ Rodriguez), Burzio, Statella (18’ st Herrera). A disp. Franetovic, Syku, Seck, Ouattara. All. Sormani

ARBITRO: Giampietro di Pescara

GUARDALINEE: Gentile e Bosco

RETI: 36’ pt Liurni, 42’ st Rodriguez, 50’ Lorusso

NOTE: angoli 4-1. Recupero: pt 2’, st 5’

ESPULSO: al 38’ st Coletti per doppia ammonizione

AMMONITI: Izco, Mercuri, Urquiza, mister Rufini, Morra, Militano, Ligorio

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE D