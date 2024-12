Sconfitta in rimonta sul campo della capolista per Sportilia Volley Bisceglie

Sconfitta al tiebreak per Sportilia Bisceglie che cede il passo subendo una rimonta sul campo della capolista Carbonara Volley nel sesto turno di Serie D.

La frazione d’apertura è molto equilibrata, con le padrone di casa abili a sfruttare alcune indecisioni in ricezione di Sportilia e ad imporsi di misura (25-23). Nel secondo set Nuzzi inserisce Lopolito in cabina di regia e la mossa sortisce buoni riscontri, come attesta il 21-25 che rimette la sfida in parità. Anche nel terzo parziale il gioco delle biscegliesi risulta incisivo e redditizio: Carbonara soffre la verve di Dominko e compagni, che s’impongono con un secco 15-25 effettuando il sorpasso. La quarta frazione inizia sulla falsariga delle due precedenti (2-7), ma a questo punto Sportilia piomba in un improvviso black-out consentendo alle avversarie di ribaltare la situazione con un perentorio break di 9-0, preludio al 25-16 per le padrone di casa che demanda il verdetto finale al quinto set. Malgrado qualche errore gratuito di troppo in attacco e in ricezione, Sportilia si confronta punto a punto con la capolista beneficiando anche del proficuo innesto in battuta di Zingarelli che ripristina l’equilibrio sul 14-14. Tuttavia, il successivo sbaglio al servizio della stessa Zingarelli seguito da un attacco vincente di Carbonara condanna le biancazzurre al terzo stop in stagione (16-14).

“È un vero peccato, abbiamo sciupato una grossa opportunità per cogliere tre punti essenziali per il morale e la classifica – commenta coach Nuzzi – . Ci teniamo stretto in ogni caso il punto incamerato nel domicilio della prima della classe e le cose buone evidenziate dalle ragazze durante l’incontro. Abbiamo peccato in termini di freddezza e lucidità nei momenti cruciali. Bisogna compiere quello step in avanti e mostrare maggiore cattiveria agonistica per chiudere le partite, pur tenendo sempre a mente l’età media molto bassa del gruppo”.

In classifica Sportilia occupa ora la quinta piazza a quota 10, con 4 punti di svantaggio rispetto alla zona playoff, a cui accederanno le prime quattro compagini di ogni girone di serie D. Nel prossimo weekend le biancazzurre osserveranno il loro turno di riposo, con ritorno in campo sabato 14 dicembre per l’impegno esterno dell’ottava d’andata con l’Adria Bari. (Foto: Annarita Boccaforno)