I Lions Bisceglie si arrendono sulla sirena: secondo ko per i nerazzurri

Sconfitta nel finale per i Lions Bisceglie al PalaCosta di Ravenna, coi ragazzi di coach Fabbri che sono costretti alla seconda sconfitta in campionato, dopo che una tripla dall’angolo allo scadere di Ouandie, che ha dato il –1 agli ospiti con però troppo poco tempo sul cronometro.

Il match della seconda giornata di Serie B nazionale Old Wild West tra Ravenna e Lions Bisceglie è stato un duello molto tirato tra due difese che hanno limitato fortemente gli attacchi avversari, con questi ultimi che sono risultati molto imprecisi, soprattutto dall’arco. Ed è probabilmente il modesto 17% dall’arco, con uno 0-13 iniziale, la causa principale della disfatta nerazzurra, seppur i pugliesi abbiano più volte toccato il vantaggio durante la contesa, con parziali come 9-16, 38-40, 43-45 e 54-56. A 40”, con Chiti, oggi in doppia cifra, fuori per falli; l’errore di Chessari sotto canestro e la freddezza di Dron dalla lunetta, hanno portato il risultato sul 60-56 per i padroni di casa; a poco servirà la tripla di Ouandie che accorcerà le distanze, portando i Lions sul -1.

Sconfitta nel finale per i Lions Bisceglie che vede comunque protagonisti Ouandie, Chiti e Dip, tutti in doppia cifra, e che può dare soddisfazioni al mister sotto il punto di vista difensivo e della creazione dei tiri; ma con delle percentuali che ancora da migliorare, che saranno sicuramente un punto su cui lavorare in settimana.

RAVENNA-LIONS BISCEGLIE 60-59

Ravenna: Dron 12, Paolin 5, Nikolic 6, Ferrari 9, De Gregori 7, Bedetti 10, Restelli 9, Onojaife 2, Guardigli. N.e.: Giovannelli, Laghi, Galletti. All.: Bernardi.

Lions Bisceglie: Saladini 9, Chiti 10, Ouandie 15, Abati Tourè 6, Dip 12, Ragusa 4, Chessari 3, Maralossou, Turin. N.e.: Lanotte. All.: Fabbri.

Arbitri: Vittori di Castorano (Ascoli Piceno) e Antimiani di Montegranaro (Fermo).

Parziali: 12-18, 28-26, 38-40.

Note: uscito per cinque falli Chiti. Tiri da due: Ravenna 14/36, Bisceglie 19/45. Tiri da tre: Ravenna 8/23, Bisceglie 5/29. Tiri liberi: Ravenna 8/13, Bisceglie 6/6. Rimbalzi: Ravenna 43, Bisceglie 45. Assist: Ravenna 11, Bisceglie 6.