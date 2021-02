Sconfitta esterna per l’Alpha Pharma Bisceglie a Catanzaro

Dopo un avvio dalla parte dell’Alpha Pharma Bisceglie, l’epilogo della partita valevole per l’undicesima giornata di Serie B, vede i biscegliesi incassare la terza sconfitta stagionale esterna per mano di Catanzaro.

Nel primo quarto i nerazzurri mettono la marcia giusta staccando gli avversari di 8 punti (16-8). Divario che si allarga nei minuti successivi con Matteo Santucci che segna il 23-13. Il secondo quarto vede il team allenato da coach Gigi Marinelli, mantenere grandi ritmi di partita sul +13 (23-36). Prima dell’intervallo lungo la fatica si fa sentire, ecco che i giocatori di casa si riportano sul -11 (42-31).

Chiriatti e compagni però ritrovano lo smalto dei primi minuti della sfida nella terza frazione, riuscendo a riportarsi sul +16 (49-33). Mastria Catanzaro riesce a rialzarsi ancora una volta grazie alla grande vena realizzativa dai tre punti, riportando il tabellone in equilibrio sul 54-54. Dopo un terzo tempo di matrice catanzarese, l’ultimo periodo di gara offre il sorpasso definitivo sull’Alpha Pharma Bisceglie, che abbandona le ambizioni di vittoria nei minuti finali sul -5 (71-66). Nonostante alcuni disperati tentativi di Maresca e Sirakov, i calabresi portano a casa il match sul 73-69.

Sconfitta per l’Alpha Pharma Bisceglie, che non fa bene alla rincorsa del primo posto. La partita in cui si dovrà ritornare all’appuntamento con la vittoria, andrà in scena domenica 21 febbraio contro Reggio Calabria.

CATANZARO-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 73-69

Catanzaro: Cucco 15, Battaglia 17, Moretti 3, Tchintcharauli 4, Morciano 9, Tomcic 8, Gaetano 6, Petronella 6, Mastria 3, Procopio 2, Milijanic. Allenatore: Tunno.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 2, Sirakov 20, Santucci 14, Caceres 4, Seck 7, Maresca 8, Taddeo 7, Galantino 6, Chiriatti 1. N.e: Misino. Allenatore: Marinelli.

Arbitri: Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno), Pietro Rodia di Avellino.

Parziali: 20-25; 31-42; 54-55.

Note: espulso coach Tunno al 19°. Tiri da due: Catanzaro 15/28, Alpha Pharma Bisceglie 16/23. Tiri da tre: Catanzaro 12/24, Alpha Pharma Bisceglie 9/27. Tiri liberi: Catanzaro 7/10, Alpha Pharma Bisceglie 10/15. Rimbalzi: Catanzaro 26, Alpha Pharma Bisceglie 26. Assist: Catanzaro 12, Alpha Pharma Bisceglie 5.

Foto di Sara Angiolino