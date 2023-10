Sconfitta al debutto per i Lions Bisceglie contro la Pallacanestro Ruvo

Sconfitta al debutto per i Lions Bisceglie, in un match equilibrato contro la ben più quotata Pallacanestro Ruvo, con la prestazione dei ragazzi di coach Fabbri che è valsa gli applausi del Paladolmen nonostante il risultato.

Alla palla a due i nerazzurri si presentavano con la pesante assenza di Cepic sotto canestro, dovuta a problemi di tesseramento, ma, dopo un parziale di 12-20; i Lions hanno saputo sopperire alle loro mancanze con una grande prestazione di Dip, doppia cifra per lui già nel primo quarto, portandosi addirittura in vantaggio per 36-34 nei minuti finali del secondo quarto, chiuso però da un parziale di 8-0 degli ospiti. Ruvo scava un solco durante il terzo quarto che indirizza definitivamente la partita, con la squadra di coach Campanella che si porta sul +14 al 23’. I padroni di casa provano più volte a ribaltare le sorti dell’incontro, ma riescono al massimo ad accorciare le distanze a 7 lunghezze; concludendo la partita con uni scarto di 11 punti, col tabellino che indica 82-71 per Ruvo a fine match.

Serata storta al tiro per i padroni di casa, con un discreto 22% dall’arco, difficoltà nella sconfitta al debutto per i Lions Bisceglie anche a rimbalzo, con la sopracitata assenza di Cepic che ha pesato nei rimbalzi, con Ruvo che me ha presi 7 in più, e nei punti su seconde chance (17-11 per gli ospiti); decisivo anche l’impatto della panchina, 29-12 i punti segnati dai giocatori fuori dal quintetto a favore degli ospiti. Prestazione che come detto c’è stata ed è stata apprezzata, ma sulla quale si può lavorare, visto il potenziale, già a partire dal prossimo incontro.

Lions Bisceglie-Pallacanestro Ruvo 71-82

Lions Bisceglie: Chessari 14, Chiti 10, Ouandie 17, Abati Tourè 2, Dip 16, Ragusa 6, Saladini 5, Maralossou 1, Turin. N.e.: Lanotte, Guadagno. All.: Fabbri.

Ruvo: Traini 7, Contento 22, Toniato 9, Leggio 13, Galmarini 12, Diomede 11, Ghersetti 5, Boev 3. N.e.: Jackson, Granieri. All.: Campanella.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Marianetti di San Giovanni Teatino (Chieti).

Parziali: 18-26, 36-42, 52-64.

Note: uscito per cinque falli Traini. Tiri da due: Bisceglie 17/30, Ruvo 18/34.

Tiri da tre: Bisceglie 7/31, Ruvo 10/27. Tiri liberi: Bisceglie 16/24, Ruvo 16/20. Rimbalzi: Bisceglie 35, Ruvo 42. Assist: Bisceglie 10, Ruvo 7.