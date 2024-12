Sconfitta casalinga di misura per l’Atletico Bisceglie / CLASSFICA

Stop casalingo per l’Atletico Bisceglie, battuto 1-2 dal Trinitapoli, nell’ultima partita d’andata del campionato di Terza Categoria area BAT, andata in scena al “Di Liddo”. I biscegliesi chiudono l’anno all’ultimo posto in classifica ed ancora senza vittorie.

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto contro la capolista Polisportiva Trani, l’Atletico Bisceglie non riesce a centrare il primo storico successo. La sfida contro il Trinitapoli, altra società fondata nel 2024, si apre con gli ospiti in grado di rendersi più pericolosi. Al 18′ buona chance per l’esordiente Porro, che nel finale di primo tempo non è riuscito a sfruttare altre due opportunità per sbloccare il match. Al 65′ l’intervento falloso di La Notte in area di rigore, consente al capocannoniere Bombino di presentarsi dal dischetto e portare in vantaggio il Trinitapoli. I padroni casa provano a reagire, ma sono gli avversari che prima colpiscono il palo all’ 85′ e poi raddoppiano in pieno recupero ancora con Bombino. La rete di Baldini ad un minuto dal triplice fischio non cambia la sostanza del match. Resta l’amaro in bocca per la compagine biscegliese, che nelle precedenti sfide aveva fornito buoni segnali di crescita. Ora il gruppo allenato dalla nuova guida tecnica Francesco Preziosa e rafforzato da alcuni importanti innesti, dovrà continuare a lavorare il prossimo anno con l’obiettivo di maturare partita dopo partita. (Foto: Ufficio stampa Atletico Bisceglie).

