Sconfitta Bisceglie Calcio a Rotonda, salvezza sempre più complicata / CLASSIFICA

Trasferta indigesta per il Bisceglie Calcio, sconfitto per 2-0 dal Rotonda nello scontro diretto valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D. Una partita davvero sottotono da parte dei nerazzurri le cui chance di salvezza diretta si assottigliano pesantemente.

Mister Rufini sorprende tutti e per questo decisivo confronto diretto sceglie tra i titolari il giovanissimo Divittorio sull’out di sinistra, in panchina siedono i rientranti Sandomenico e Coria mentre non ce la fa Urquijo, nemmeno presente tra le riserve. Sorpresa anche sul fronte lucano con il bomber Ferreira assente dall’undici di partenza.

Prima frazione di gioco davvero avara di emozioni eccezion fatta per gli ultimi istanti di gioco. Nella fase iniziale di partita si fanno preferire i padroni di casa che al 4’ vanno alla conclusione con Palermo, ma il suo tentativo non crea alcun problema alla difesa ospite. Qualche grattacapo in più per la retroguardia nerazzurra arriva al quarto d’ora di gioco quando la sforbiciata di Leone viene murata in corner. A cavallo della metà del primo tempo si rivede ancora il Rotonda, prima con una mischia furibonda in piena area biscegliese, che viene sventata con qualche attimo di preoccupazione, e al 22’ con un tiro di Saverino facilmente controllato da Martorel. Bisceglie assente dal tabellino fino 31’ quando Izco prova a scuotere i suoi con un tentativo da distanza siderale abbondantemente alto. Il centrocampista argentino ci riprova a due minuti dall’intervallo con una conclusione fotocopia di quella precedente, ma questa volta la sfera si perde docilmente tra le braccia di Kapustins. La sfida si accende nell’unico minuto di recupero accordato dal direttore di gara. Prima Cozza si rende pericolosissimo con un sinistro al volo di poco fuori mentre sul ribaltamento di fronte, nell’ultima azione della prima frazione, è Actis Goretta a mettere i brividi alla retroguardia stellata anticipando di testa Martorel, ma la sfera termina di poco alta con l’arbitro che contemporaneamente manda le squadre a riposo.

La ripresa si apre con il sinistro di D’Angelo al 47’ ma il tentativo, a dir la verità non troppo convinto, si perde abbondantemente largo. La risposta del Rotonda arriva quattro giri di lancette più tardi con Actis Goretta, sul cui tiro a botta sicura si immola Cozza deviando in corner e salvando i suoi. La gara non decolla, non sale di ritmo e staziona prevalentemente a centrocampo anche nella prima parte del secondo tempo nonostante le mosse dei due tecnici, i quali attingono dalle rispettive panchine per provare a sbloccare la partita. La mossa giusta la trova il tecnico di casa inserendo Baldeh per Palermo, il neo entrato infatti al 63’ semina il panico sulla destra e guadagna un calcio d’angolo. Dalla bandierina va lo stesso laterale gambiano che approfitta della dormita della difesa nerazzurra per servire Sanzone il quale, lasciato colpevolmente solo, non può far altro che trafiggere Martorel e trovare il preziosissimo vantaggio. Il Bisceglie cerca la reazione e mister Rufini prova a correre ai ripari sostituendo Ferrante con Sandomenico. Al 69’ è Fucci a provare a suonare la carica con un bolide dai venticinque metri ma Kapustins è attento e para senza alcuna difficoltà. Il gol è una mazzata per gli ospiti, totalmente incapaci di reagire e allo scoccare dell’80’ il Rotonda chiude la partita. Ferreira, entrato da una trentina di secondi, pennella un cross delizioso sulla testa di Baldeh che si prende la palma di migliore in campo con un’incornata poderosa sulla quale Martorel non può nulla. Alla ripresa del gioco è ancora Izco a provare a ridestare i nerazzurri con una conclusione centrale che trova pronto il portiere lucano ma il Bisceglie non è in grado di costruire qualsiasi tipo di pericolo anche nei minuti finali e l’unico tentativo, comunque con poche pretese, è quello in acrobazia di Camporeale nel primo dei quattro minuti di recupero. Negli ultimi scampoli di partita, anzi, sono sempre i lucani a rendersi più pericolosi e a pochi istanti dal triplice fischio è Ferreira a divorarsi il tris sparando alto da buona posizione.

La sconfitta odierna condanna i nerazzurri al terzultimo posto solitario della graduatoria sempre a quota 29 punti. Nel prossimo appuntamento, in programma mercoledì 6 aprile, servirà un altro tipo di prestazione da parte della squadra per poter avere la meglio sulla Virtus Matino in quella che appare come una delle ultime spiagge per i calciatori stellati. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE 1913)

ROTONDA-BISCEGLIE 2-0 (p.t. 0-0)

ROTONDA: Kapustins, Valenti, Leone, Rotella, Sanzone, Giordano, Saverino (88’ Gioia), Boscaglia, Actis Goretta (78’ Ferreira), Palermo (58’ Baldeh), Gonnella (85’ De Foglio). A disp: Desiderio, Passaro, Pichard, Garritano, Corado. All: Catalano

BISCEGLIE: Martorel, Izco, Cozza (78’ Coria), D’Angelo, Divittorio (72’ Barletta), Ferrante (67’ Sandomenico), Coletti (85’ Camporeale), Urquiza, Acosta, Rubino, Bottari (50’ Fucci). A disp: Zinfollino, Farinola, Crisci, Ligorio. All: Rufini.

MARCATORI: 64’ Sanzone, 80’ Baldeh

AMMONITI: 27’ Urquiza (B)

ARBITRO: Silvestri (Roma 1) ASSISTENTI: Serra (Tivoli), Pancani (Roma 1)

