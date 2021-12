Sconfitta amara per Sportilia, Star Volley corsara a Bitetto / CLASSIFICHE

Continua su binari paralleli la stagione delle portacolori biscegliesi della pallavolo, Sportilia e Star Volley, impegnate ieri pomeriggio nei match validi, rispettivamente, per la nona giornata di Serie B2 e la sesta del campionato di Serie C.

Sportilia lotta con tutte le proprie forze, va sotto due volte, rimonta ma alla fine cede al tiebreak alle abruzzesi del Ceteas Volley Montesilvano. Finisce, dunque, 2-3 al PalaDolmen con le biscegliesi davvero sfortunate nel combattutissimo set d’apertura, prolungatosi ai vantaggi e terminato 26-28 per le ospiti. Il collettivo di coach Nuzzi reagisce con veemenza nella seconda frazione e costruisce fin da subito un solco incolmabile per le avversarie pareggiando i conti grazie ad un eloquente 25-13. Nel terzo set, la contesa ritorna in equilibrio con le due squadre che rispondono colpo su colpo agli attacchi delle rivali ma nel finale Montesilvano prende un leggero margine che conserva fino al termine aggiudicandosi il parziale per 22-25. Stesso risultato a parti invertite nel quarto set con Sportilia che, questa volta, si dimostra più lucida delle ospiti nei momenti decisivi e pareggia nuovamente la sfida sul 2-2. A questo punto, l’inerzia sembra favorevole a Nazzarini e compagne ma le abruzzesi approcciano meglio il tiebreak e prendono il comando delle operazioni scappando sul 4-1, le biancazzurre non demordono ma non riescono a conquistare la prima vittoria in campionato arrendendosi con il punteggio di 11-15. I progressi del team del presidente Grammatica sono evidenti con il passare delle settimane anche se manca ancora un pizzico di fortuna e, soprattutto, di attenzione nei momenti cruciali per poter portare in porto un risultato positivo. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, le biancazzurre, salite a quota 2 punti in classifica, si recheranno sul parquet di Pescara per un’importante confronto in chiave salvezza.

Nel massimo torneo regionale, invece, non si arresta la marcia trionfale di Star Volley che, in poco più di un’ora, espugna il campo del Pianeta Sport Bitetto con un netto 0-3. Partita mai in discussione con le nerofucsia che, dopo aver preso le misure alle padroni di casa, allungano e chiudono il parziale inaugurale con sei lunghezze di margine sul 19-25. Con il trascorrere dei minuti la differenza fra le due squadre emerge sempre di più e nel secondo set la resistenza del Bitetto è meno efficace, le biscegliesi quindi si portano sul 2-0 mostrando grande intensità e qualità nelle giocate vincendo la frazione per 25-16. Il doppio svantaggio spegne le velleità delle padroni di casa che faticano e vengono limitate dalla difesa ospite a soli dodici punti. L’attacco di Dominko e socie, invece, funziona a meraviglia e coach Maggialetti ruotando tutte le interpreti grazie al 12-25 del terzo parziale ottiene la sesta vittoria in altrettanti incontri a dimostrazione della qualità e profondità del roster nerofucsia. Nel prossimo weekend Star Volley riceverà al PalaDolmen il fanalino di coda Potenza per chiudere al meglio il 2021. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)

