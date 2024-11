Sconfitta all’esordio in terra abruzzese per il Bisceglie Rugby

Sconfitta all’esordio stagionale per il Bisceglie Rugby in occasione della trasferta sul campo del Cus L’Aquila dello scorso 3 novembre, valida per il campionato di Serie A femminile, girone 3.

Al Centro Sportivo “Centi Colella” partono meglio le padrone di casa che prendono subito il largo nel parziale. In casa gialloblù, esordio di Nancy Capogna, mentre i nuovi dettami tattici e le consegne date alle giocatrici non permettono un approccio ideale alla partita. Si va all’intervallo con il Cus L’Aquila avanti 33-0.

Meglio nella ripresa per le ragazze allenate da coach Gramajo che dimostrano di tenere bene il campo anche dal punto di vista fisico andando, inoltre, a meta grazie ad Alessandra Pedone. Seconda frazione di gioco che ha visto gli esordi anche di Amani Jbali e Paola Ciccolella. Gara che si chiude con il risultato di 52-5 in favore delle padrone di casa.

“Avevamo di fronte una squadra più pronta rispetto a noi – esordisce Antonio Pedone presidente del Bisceglie Rugby. L’emozione ha sicuramente inciso per molte delle nostre ragazze che poi con il passare dei minuti hanno cominciato a giocare come sanno ed è giunta anche la meta di Pedone. Dal punto di vista della tenuta fisica abbiamo dimostrato di esserci e l’esordio di tre elementi della rosa arricchisce ulteriormente il nostro percorso che – conclude Pedone – è sicuramente lungo ma già segnato su quello che vogliamo e dobbiamo fare”.

Squadra che in settimana comincerà a preparare il prossimo impegno che le opporrà ai Lupi Frascati.