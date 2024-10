Sconfitta a testa alta per la Star Volley sul parquet di Fasano

Ottima prestazione per la Star Volley Bisceglie che cede 3-1 contro il Fasano, una tra le principali candidate alla promozione finale, nel secondo turno del Girone D del campionato di Serie B1. Le nerofucsia portano a casa il primo set, ma subiscono la rimonta nelle frazioni successive, complice anche l’elevata esperienza della formazione avversaria.

Grande avvio di gara per le ragazze allenate da coach Breviglieri, in grado di mostrare fin da subito notevole personalità e profonda organizzazione di gioco e riuscendo ad avere la meglio in un set equilibratissimo, chiudendo i conti sul 21-25. Anche il secondo set si rivela molto combattuto, con la Star Volley che vanifica un set point sul 23-24 e si fa rimontare dalle padrone di casa, che hanno la meglio ottenendo tre punti di fila. Nel terzo parziale il Fasano riesce ad allungare nella fase centrale chiudendo 25-19 senza particolari problemi. Le nerofucsia reagiscono allo svantaggio tenendo le redini del quarto set, ma ancora una volta si fanno beffare nel finale e subiscono la rimonta delle avversarie, che portano a casa la vittoria finale chiudendo il set 26-24. È mancata la giusta lucidità alle ragazze biscegliesi, che comunque devono essere soddisfatte dell’ottima prova disputata contro una pretendente al salto di categoria in A2. Il match è stato anche l’occasione per il debutto in maglia nerofucsia del libero Minervini, che sopperisce all’assenza dell’infortunata Quarto. Nel prossimo impegno in campionato la compagine biscegliese è chiamata ad affrontare il Marsala con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale.

Fasano-Star Volley Bisceglie 3-1

Fasano: Negro 7, Botarelli 28, Albano 5, Campana 4, Martillotti 17, Vinciguerra 3, Vittorio (libero), Maiorano 5, Soleti 3, Di Coste. N.e.: Mearini, De Dominicis (libero). All.: Totero.

Star Volley Bisceglie: Del Federico 1, Adubea 23, Civardi 12, Panucci 10, Cometti 11, Torre 7, Minervini (libero), Ba, Solarino. N.e.: Losciale, Colucci, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Magrone, Peragine.

Parziali: 21-25; 26-24; 25-19; 26-24.

Durata set: 27’, 35’, 28’, 32’ per un totale di due ore e due minuti.