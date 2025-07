Sbarca a Bisceglie la prima edizione del Black Mamba Tournament

Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 agosto andrà in scena la prima edizione del Black Mamba Tournament nella cornice del Parco della Misericordia. L’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie, è organizzato dall’associazione Sospirium in collaborazione con la Black Mamba Association originaria della località umbra di Gualdo Tadino.

La prima grande iniziativa del neonato gruppo di ragazzi, attivo nella realizzazione di progetti per i giovani, riporterà il basket 3×3 all’interno del fitto programma di eventi dell’Estate Biscegliese. Il torneo coinvolgerà numerosi atleti locali per un totale di oltre 20 squadre che si sfideranno in tre diverse categorie: U16, U18 e Senior. Il primo giorno prevede l’avvio della fase a gironi, mentre nella giornata di sabato assisteremo alla fase ad eliminazione diretta al termine della quale saranno premiati i vincitori e gli MVP. A cavallo tra i quarti e le semifinali ci sarà l’All Star Game, una partita tradizionale che vedrà protagonisti i 24 migliori giocatori allenati da due giovani coach emergenti. Le finaliste per ogni categoria avranno la possibilità di accedere alle Finali Nazionali LB3 che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi nell’ultima settimana di agosto. L’associazione Sospirium, capitanata dal presidente Gaetano De Feudis, potrà contare sul sostegno della Black Mamba Association, che ormai da 5 anni si fa promotrice dell’omonimo torneo sotto la guida del talentuoso Gabriele Panfili nel Kobe Dome di Gualdo Tadino, che vede la consueta partecipazione di centinaia di cestisti provenienti da tutta Italia. Gli incontri prenderanno il via a partire dalle 17 fino a tarda serata e saranno accompagnati da attività di intrattenimento rivolte a tutta la cittadinanza, che potrà seguire da vicino gratuitamente l’intero svolgersi della manifestazione.