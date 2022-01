Sasso: “Sporting Tennis Club tornato a splendere ed essere riferimento sportivo e sociale”

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie prosegue a pieno ritmo con le sue attività che coinvolgono grandi e piccoli senza perdere di vista la sicurezza di tesserati, maestri e atleti: “É molto importante – dice il presidente Bartolo Sasso – continuare a fare sport, lo ritengo uno strumento importantissimo sotto tanti punti di vista; in questo momento di pandemia il tennis e il padel qui allo Sporting Tennis Club Bisceglie vengono svolti in totale sicurezza non creando assembramenti ed applicando il protocollo che consente un limitato numero di ragazzi in campo contemporaneamente. La pandemia non è alle spalle, l’allerta è sempre alta e l’attenzione è sempre massima: il nostro obiettivo principale è la tutela dei nostri piccoli atleti, consentendo loro di praticare lo sport che amano in tranquillità.”

Per il presidente Bartolo Sasso è anche l’occasione per fare un bilancio su questa prima parte di stagione: “Sono assolutamente soddisfatto, lo Sporting Tennis Club Bisceglie è tornato a splendere ed ad essere un punto di riferimento sia sportivo che sociale e sono davvero felice che molti ragazzi si stanno avvicinando alla nostra splendida realtà.”