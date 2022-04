San Giorgio-Bisceglie rinviata, diversi casi di positività nel gruppo neroazzurro

È stato rinviato al 1° maggio con calcio d’inizio alle ore 15 per cause di forza maggiore il match San Giorgio-Bisceglie, in calendario domani al “Paudice” di San Giorgio a Cremano e valido per la 33^ giornata del girone H di Serie D.

La comunicazione ufficiale è giunta stamani dal Dipartimento Interregionale a seguito della richiesta inoltrata dal Bisceglie Calcio, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni giunte dalle Autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19.

A seguito del ciclo di tamponi effettuato nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, sono emersi diversi casi di positività nel gruppo squadra nerazzurro.