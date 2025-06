Salvatore “Tittì” D’Alesio nuovo presidente onorario dell’Unione Calcio Bisceglie

L’Unione Calcio Bisceglie ufficializza l’ingresso, in qualità di presidente onorario, del notaio barese Salvatore D’Alesio, noto a tutti come “Tittì”, figura autorevole nel panorama professionale e sportivo pugliese.

Professionista stimato e con una carriera consolidata, D’Alesio porta con sé una passione profonda per il calcio, coltivata negli anni attraverso numerose esperienze dirigenziali in importanti club regionali come Terlizzi, Monopoli, Molfetta, Fidelis Andria e Polimnia. Il suo legame con la famiglia Pedone, fatto di stima reciproca e amicizia autentica, ha finalmente trovato una cornice ufficiale con questo nuovo incarico, che suggella una lunga e appassionata “corte sportiva”.

La scelta di accogliere il notaio D’Alesio nella famiglia azzurra rappresenta per l’Unione Calcio Bisceglie un passo significativo verso un futuro più ambizioso e strutturato. La sua visione moderna di gestione e il profondo radicamento nel territorio pugliese costituiscono una risorsa strategica per la crescita del club e per il consolidamento della sua presenza nel calcio regionale e nazionale. Con il suo arrivo, la società intende rafforzare i progetti già in essere, puntando sulla valorizzazione dei giovani, sull’organizzazione societaria e sull’identità sportiva della squadra. (Credit: Unione Calcio Bisceglie)