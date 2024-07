Sallustio torna a vestire la maglia del Don Uva, “Voglio fare bene e dire ancora la mia”

Il Don Uva piazza la prima operazione di mercato in entrata ufficializzando l’arrivo a BIsceglie dell’attaccante Bruno Sallustio.

Esperienze a Franvavilla e Trani per Sallustio (classe ’92) che poi continua la sua carriera con le maglie di Bisceglie e Molfetta Calcio (Eccellenza). Arriva poi l’esperienza al Don Uva dove vince il campionato di Prima Categoria e disputando poi la stagione successiva prima di approdare al Borgorosso Molfetta.

“Non posso che essere contento del mio ritorno – dichiara Sallustio – in una società che conosco già e in cui mi sono sempre sentito a casa. Dopo questi bei cinque anni al Borgorosso, ho deciso di cambiare aria e non ci ho pensato due volte quando mi è stata data la possibilità di vestire nuovamente questa maglia. Ringrazione davvero la società per la fiducia rinnovata e non vedo l’ora di ricambiare sul campo. Sono molto motivato – conclude – voglio fare bene e dire ancora la mia”.