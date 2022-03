Sabato perfetto per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICHE

Sabato da incorniciare per le portacolori della pallavolo cittadina, Sportilia Volley e Star Volley, entrambe vittoriose nei rispettivi impegni di campionato contro Fasano e Potenza. Le formazioni biscegliesi fanno ambedue bottino pieno e aggiungono così tre importantissimi punti in classifica grazie ai quali possono guardare con fiducia ai prossimi match.

L’impresa di giornata la firma Sportilia che, sulle tavole amiche del PalaDolmen, liquida con un netto 3-1 Volley Fasano al termine di un derby giocato alla perfezione dalle ragazze di coach Nuzzi. Le biancazzurre, orfane delle infortunate Todisco e Lamanuzzi, disputano una partita di altissimo profilo e sorprendono la terza forza del torneo rilanciando prepotentemente la propria candidatura in chiave salvezza. Primo set vissuto sul filo dell’equilibrio e sull’altalena delle emozioni; Fasano sembra subito prendere il comando delle operazioni volando sul +8 a quota 1-9 ma le padrone di casa reagiscono con grande forza di volontà riequilibrando la contesa grazie ad un terrificante parziale di 10-2. Le brindisine non ci stanno e rimettono subito la freccia costruendo un nuovo margine di cinque lunghezze portandosi sul 16-21. Sembra il preludio al vantaggio ospite ma, ancora una volta, la reazione biscegliese è veemente e genera un nuovo break di 7-0 che sembra, questa volta, poter indirizzare il parziale a favore del team del presidente Grammatica. Anche Volley Fasano, tuttavia, non si dà per vinta e con tre punti consecutivi costruisce un set point prontamente annullato dalle biscegliesi, bravissime subito dopo a far loro un infinito primo set ai vantaggi grazie al 26-24 finale. La conquista del primo parziale conferisce grande fiducia alle biancazzurre e, al tempo stesso, incide profondamente sul morale delle ospiti che, infatti, nel secondo set subiscono pesantemente l’iniziativa di Sportilia cedendo di schianto per 25-8. Le fasanesi tornano a macinare il gioco brillante che ha consentito loro di issarsi al terzo posto in graduatoria soltanto nel terzo set, durante il quale le ragazze di coach Nuzzi faticano a trovare le contromosse necessarie per arginare gli attacchi ospiti. Fasano, infatti, prende il comando degli scambi fin dalle prime battute, allunga nel segmento centrale del parziale e dimezza lo svantaggio chiudendo sul 16-25. La freddezza, la concentrazione e la voglia di vincere di Sportilia si manifestano in avvio di quarta frazione quando le biscegliesi controllano con lucidità le iniziative e il tentativo di rientro delle ospiti respingendolo con un fase difensiva molto attenta ed un attacco sempre preciso, i quali permettono alle padrone di casa di costruire quel margine minimo, ma mai messo in discussione, che consente di porre fine alla contesa grazie al 25-21 che vale il 3-1 finale. Grazie a questa importantissima vittoria, la terza stagionale, Sportilia sale al penultimo posto a quota 10 punti in graduatoria accorciando a tre lunghezze il distacco dalla zona salvezza. Nel prossimo appuntamento, in programma sabato 12 marzo, le biancazzurre si recheranno sul parquet di Montesilvano.

Pronostico, invece, rispettato per Star Volley impegnata sul campo del fanalino di coda PM Volley Potenza. Le nerofucsia hanno impiegato appena quarantacinque minuti di gioco per avere la meglio delle rivali nel testacoda del campionato di Serie C liquidandole con un perentorio 0-3. Partita senza storia quella vissuta in terra lucana con le ragazze di coach Maggialetti che hanno approcciato al meglio la contesa aggiudicandosi il primo parziale con il punteggio di 5-25. L’andamento del match non è cambiato nemmeno nei successivi due parziali con le biscegliesi che hanno ruotato tutte le effettive a propria disposizione lasciando davvero pochissime chance alle padrone di casa, le quali hanno ceduto per 8-25 nel secondo set e per 9-25 nell’ultima frazione. In virtù di questo agevole successo, Star Volley mantiene saldamente il primato in campionato continuando a navigare in vetta a punteggio pieno con dodici vittorie in altrettante gare. Nel prossimo turno, sabato 12 marzo, le biscegliesi riceveranno al PalaDolmen la Polis Corato. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)

