Sabato di festa al PalaDolmen per il derby tra Sportilia e Star Volley

Un derby che somiglia più ad una festa volta a celebrare una stagione più che positiva per entrambe le formazioni. Riparte con la stracittadina biscegliese il campionato di Serie B2 di volley che, dopo la pausa legata alle festività pasquali, si appresta a vivere gli ultimi quattro appuntamenti della stagione regolare.

Oggi pomeriggio alle 19, infatti, Sportilia e Star Volley si affrontano al PalaDolmen in un match che ha poco da dire dal punto di vista dei rispettivi obiettivi stagionali, già ampiamente raggiunti, ma che si preannuncia avvincente. Dal punto di vista della classifica, le nerofucsia di coach Sarcinella arrivano alla sfida con qualche stimolo in più in quanto necessitano ancora di punti preziosi per incamerare definitivamente il terzo posto e contenere il tentativo di rientro della Briolingerie Cerignola che, dopo aver perso il gradino più basso del podio in graduatoria a seguito della sconfitta nello scontro diretto dell’1 aprile, farà di tutto per provare a riprenderselo da qui alla fine del torneo. Le ofantine, però, questo fine settimana osservano il proprio turno di riposo pertanto Star Volley ha una chance ghiotta per poter aumentare il gap a proprio vantaggio in caso di vittoria.

Sul fronte opposto Sportilia, priva della lungodegente Piera Losciale, punta a riscattare la sconfitta nel derby d’andata, disputato lo scorso 10 dicembre e terminato 3-1 in favore delle nerofucsia, e soprattutto a festeggiare la matematica permanenza nella categoria con un finale di stagione brillante. L’obiettivo dichiarato di coach Nuzzi alla vigilia della stracittadina, infatti, è quello di dare il 100% nelle rimanenti quattro giornate per cercare di migliorare l’attuale nono posto in classifica e celebrare una stagione ottima nella quale la compagine biancazzurra non è stata mai coinvolta direttamente nella lotta per non retrocedere.

L’incontro tra Sportilia e Star Volley sarà diretto dalla coppia arbitrale campana formata da Milena Pazzi e Mariangela Pascarella. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)