Sabato dal doppio testacoda per Sportilia e Star Volley nei rispettivi campionati

Un turno di campionato caratterizzato sostanzialmente da un doppio testacoda attende le portacolori della pallavolo cittadina, Sportilia Volley e Star Volley, impegnate questo pomeriggio nei rispettivi appuntamenti nei tornei di Serie B2 e Serie C.

Confronto dal pronostico quasi impossibile per le ragazze di coach Nuzzi che, avvicinata la zona salvezza ed abbandonato l’ultimo posto della graduatoria grazie alla vittoria conquistata una settimana fa contro Pagliare del Tronto, si apprestano a vivere la trasferta più complicata della stagione recandosi sull’inespugnabile parquet della capolista Futura Teramo con fischio d’inizio fissato alle ore 18.30. Un percorso netto quello delle abruzzesi, capaci di vincere undici partite in altrettanti incontri e di raccogliere trenta dei trentatré punti a disposizione fino a questo momento. Sportilia, tuttavia, è reduce da un brillante avvio di 2022 e non ci sta a passare per la vittima sacrificale sul campo della prima della classe come ribadito dal tecnico biancazzurro che, ai canali ufficiali del club, ha affermato di aspettarsi una prova grintosa ed attenta da parte della sua squadra. Il team biscegliese, inoltre, ha dimostrato di poter creare più di un grattacapo a Teramo già nel corso della gara d’andata disputata al PalaDolmen che le abruzzesi si aggiudicarono per 1-3. Nell’ultimo turno, tra l’altro, è stata quasi posta fine all’imbattibilità della capolista che è riuscita ad avere la meglio sulla Primadonna Bari soltanto al tiebreak e al termine di una rimonta molto dispendiosa durante la quale le abruzzesi sono state anche costrette ad annullare due match point alle avversarie.

Mezz’ora più tardi, sulle tavole amiche del PalaDolmen, i favori del pronostico, invece, ricadranno tutti su Star Volley che attende la visita del Pianeta Sport Bitetto, penultimo in graduatoria con soli sei punti conquistati. Le nerofucsia, reduci dallo stop forzato per via di alcuni casi Covid che hanno determinato il rinvio al prossimo 2 marzo del match non disputato sabato scorso contro la Dinamo Molfetta, non vogliono assolutamente sottovalutare l’impegno e puntano senza alcuna esitazione a continuare il percorso netto conquistando la decima vittoria di fila in campionato. L’approccio alla partita sarà senza dubbio fondamentale per il gruppo allenato da coach Maggialetti anche perché Bitetto ha dimostrato di essere una squadra viva nelle ultime settimane superando Potenza per 3-0 alla ripresa del campionato e lottando su tutti i palloni nonostante la sconfitta patita sette giorni fa contro la Polis Corato. Nel confronto d’andata Star Volley si impose in trasferta con un netto 0-3. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)