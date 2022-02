Sabato agrodolce per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICHE

Pronostici rispettati nel doppio testacoda che ha visto protagoniste ieri, sabato 26 febbraio, le due squadre della pallavolo cittadina, Sportilia Volley e Star Volley.

Niente da fare per le biancazzurre di coach Nuzzi che, pur lottando su tutti i palloni, cedono in trasferta alla capolista Futura Teramo con il punteggio di 3-1. Le padrone di casa partono subito forte e, nel corso del primo set, allungano progressivamente sulle biscegliesi aggiudicandosi infine la frazione per 25-17. Alla ripresa del gioco il copione non cambia e il collettivo abruzzese si porta sul 2-0 chiudendo il set sul 25-18. Nella terza frazione, tuttavia, Sportilia tira fuori l’orgoglio e mette in seria difficoltà la capolista trascinandola ad un finale punto a punto che vede prevalere le biancazzurre per 23-25. Il colpo subito, però, non scalfisce le certezze di Teramo che, al rientro sul parquet per la quarta frazione, alza fin dalle prime battute i giri del motore e si impone sulle avversarie con un eloquente 25-13 che vale il 3-1 finale. La sconfitta patita mantiene Sportilia a quota 7 punti al penultimo posto in classifica. La buona prova odierna, tuttavia, lascia ancora intatte le speranze in chiave salvezza anche se il quartultimo posto dista ora sei punti in graduatoria in virtù della vittoria per 3-2 di Pescara 3 su Montesilvano. Nel prossimo turno, in programma sabato 5 marzo, sarà tempo di derby per le biscegliesi che ospiteranno Fasano.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2

In Serie C, invece, continua la marcia inarrestabile di Star Volley che liquida per 3-0 Pianeta Sport Bitetto al termine di una partita mai in discussione. Sulle tavole amiche del PalaDolmen, le nerofucsia approcciano al meglio il confronto, giocano una partita di alto livello fin dai primi scambi e chiudono il primo set per 25-11. Le baresi provano a reagire nella seconda frazione ma le ragazze di coach Maggialetti mantengono la concentrazione ribattendo colpo su colpo portandosi sul 2-0 grazie al 25-15 finale. Nella terzo set, Star Volley non lascia spazio alle avversarie e controlla la partita fino al 25-14 che pone fine alle ostilità. Il successo vale la decima vittoria di fila per le biscegliesi, che restano in vetta alla classifica a punteggio pieno ed allungano a tredici le lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza occupata dalla Amatori Bari, sconfitta ieri per 3-0 dalla Dinamo Molfetta. Proprio le molfettesi saranno il prossimo ostacolo per Star Volley nel match in programma al PalaPoli mercoledì 2 marzo e valevole come recupero della quattordicesima giornata.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C