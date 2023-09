Saani gol e l’Unione Calcio fa suo il derby con il Bisceglie / CLASSIFICA

Inizio di campionato da incorniciare per l’Unione Calcio Bisceglie che, al “Di Liddo”, fa suo il derby piegando il Bisceglie grazie alla rete messa a segno da Saani nel finale di primo tempo.

Gli azzurri, formalmente padroni di casa, si schierano con il 4-4-2 con Di Pierro, capitan Bufi, Talin e Cascione a protezione di Lullo, Diomandè ed Andriano a centrocampo coadiuvati sugli esterni da Lanzone e Zinetti mentre in attacco agisce la collaudata coppia formata da Saani ed Amoroso. Sul fronte opposto Di Meo, approdato ad inizio settimana sulla panchina nerazzurra in luogo di Francesco Passiatore, opta per un undici nel quale trova spazio solo uno degli ultimi due arrivi dal mercato, l’argentino Bonicelli mentre siede in panchina il difensore Sanchez. Davanti ad Addario infatti agiscono Barletta, Aprile, Rodriguez e Morisco, a centrocampo Mangialardi, Kouame con Petitti e Stefanini sugli esterni e in attacco di tandem Bonicelli – Kone.

Avvio di gara caratterizzato da una lunga fase di studio che non lascia molto spazio alle emozioni. Il primo squillo è del Bisceglie ed arriva al 22’ su calcio piazzato quando Petitti saggia i riflessi di Lullo. Sette minuti più tardi il duello si rinnova con il medesimo risultato, il centrocampista neroazzurro calcia ma il portiere dell’Unione è attento e blocca senza grossi problemi. La sfida si accende nel quarto d’ora finale della frazione con un botta e risposta che vede protagonisti da un lato Bonicelli, la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta al 32’, dall’altro Cascione, abile, dopo due giri di lancette, a sfuggire sulla fascia sinistra e a calciare trovando le braccia di Addario. Nel finale due episodi girano la partita a favore dell’Unione Calcio, al 37’, infatti, il Bisceglie sfiora il vantaggio con Mangialardi che riceve da Petitti e lascia partire un tiro che colpisce in pieno la traversa mentre al 43’ Saani si presenta davanti ad Addario ed è lucido nel superarlo portando avanti i ragazzi di mister Monopoli.

Il Bisceglie accusa il colpo ed in apertura di secondo tempo rischia di capitolare nuovamente sulla girata di Diomandè che costringe Addario agli straordinari. Al 53’ il Bisceglie prova a raddrizzare l’incontro con il neo entrato Bonanno ma la difesa dell’Unione è attenta e si salva respingendo sulla linea. L’episodio dà nuova linfa ai nerazzurri che, grazie anche agli innesti dalla panchina, alzano il baricentro e aumentano la pressione. La difesa dell’Unione, però, non si scompone e chiude ogni spazio creando non poche difficoltà alla manovra del Bisceglie che fatica a costruire azioni nitide. Nelle rare occasioni nelle quali i nerazzurri arrivano al tiro è comunque Lullo a farsi trovare pronto come al 65’ quando ci prova Kone trovando la risposta del numero uno azzurro in calcio d’angolo oppure poco prima dell’ottantesimo quando l’azione personale di Bonicelli trova nuovamente la risposta di Lullo. Proprio l’attaccante argentino è l’ultimo ad arrendersi tra le fila del Bisceglie provandoci anche nel corso dell’ultimo dei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro ma il suo colpo di testa non è preciso e termina oltre la traversa.

Finisce dunque 1-0 con l’Unione Calcio che può festeggiare la prima vittoria della propria storia nella stracittadina e godersi i primi tre punti del torneo. Dall’altra parte, la sconfitta odierna certifica il complesso inizio di stagione del Bisceglie che, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia, colleziona il secondo stop consecutivo restando fermo al palo. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 settembre, il Bisceglie ospiterà il Real Siti mentre gli azzurri si recheranno a San Severo per il primo impegno fuori casa della stagione.

Comincia benissimo anche il campionato del Don Uva che vendica la sconfitta subita nel primo turno di Coppa Italia superando tra le mura amiche la Virtus Palese con il punteggio di 2-1. I ragazzi di mister Capurso giocano un ottimo primo tempo portandosi in vantaggio con Conte dopo appena dieci minuti di gioco e trovando il raddoppio poco dopo la mezz’ora con la conclusione di Camporeale. Nella ripresa è veemente la reazione dei baresi che dimezzano lo svantaggio grazie al gol di Terrone ma si vedono negare l’opportunità del pareggio da uno strepitoso Roberto Troilo che al 70’ respinge un calcio di rigore regalando i primi tre punti ai suoi. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 settembre, i biancogialli affronteranno la prima trasferta del torneo recandosi sul campo del Città di Trani che ha iniziato il proprio campionato con un pareggio a reti bianche contro lo Sporting Apricena. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

