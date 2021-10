Ruggito Diaz, spettacolare pari per il Futbol Cinco, Nettuno Ko

Quattro punti in tre gare. E’ questo il bilancio di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 16 ottobre nelle rispettive gare di campionato di calcio a 5.

Pronto riscatto dei biancorossi di Danisi che superano al “Paladolmen” per 2-0 lo Chaminade nel secondo turno del campionato cadetto girone G. Le reti arrivano entrambe nella ripresa. Al 4’30” Walter Di Vincenzo ben imbucato da Pedone, supera un diretto avversario e piazza la sfera sul palo piu’ lontano. A pochissimi secondi dalla sirena con lo Chaminade che ha giocato la carta del quinto di movimento l’estremo difensore Giannantonio lascia partire un preciso tiro che significa 2-0 e primi tre punti stagionali. Nel prossimo turno, in programma sabato 23 ottobre, i biscegliesi saranno di scena a Canosa vittorioso per 6-3 sul Senise.

Scoppiettante pari per 8-8 per il Futbol Cinco che impatta al “Palasport” di Andria contro la squadra locale del Futsal Andria. A segno Sinigaglia, Tritto e Amato entrambi con una doppietta a cui si aggiungono i sigilli di De Cillis ed Elia. Futbol Cinco che torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive e si porta a quota 4 lunghezze in graduatoria così come Futsal Andria e Futsal Barletta. Sabato prossimo, i nerazzurri ospiteranno sulle tavole del “Paladolmen” l’Aradeo calcio a 5.

Seconda sconfitta consecutiva in due gare per il Nettuno che al “Centro Sportivo Aurora” cede per 3-6 al Cus Foggia. Per i biancazzurri a segno Landriscina (doppietta) e Muggeo. Il sodalizio del presidente Papagni rimane a 0 punti in classifica e nel prossimo turno affronterà l’Audax San Severo.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco