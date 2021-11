Rugby femminile, netta sconfitta per le Bees Bisceglie contro la corazzata Capitolina

La trasferta romana sul campo dell’Unione Rugby Capitolina ha riservato una brutta sorpresa per le Bees Bisceglie in occasione dell’ultima uscita di campionato, andata in scena nel pomeriggio di domenica 7 novembre.

Le giocatrici romane sono riuscite ad imporsi con un netto 51-0 ai danni delle biscegliesi, complice anche l’alto tasso tecnico della formazione di casa che si trova a punteggio pieno con il primo posto tra le mani.

Il team di coach Hedley però ha mostrato in alcuni frangenti della gara una buona solidità difensiva, nonostante il risultato finale. Il percorso di miglioramento e di crescita del gruppo non si fermerà alla prima difficoltà, la quale ha portato maggiore consapevolezza sulle fasi da migliorare in vista dei prossimi impegni.