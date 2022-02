Rugby femminile, le Bees hanno la meglio contro Frascati sul neutro di Bari

Al “Della Vittoria” di Bari le ragazze del Bisceglie Rugby sono riuscite ad avere la meglio su Frascati, in occasione della quinta giornata del campionato di serie A, girone 4.

Le Bees sono state protagoniste di un soddisfacente 10-5, frutto delle mete di Claudia Sahbani e Lucia Pasquale. Una grande dimostrazione di forza delle gialloblu, andate in vantaggio sin dai primi minuti della sfida e che hanno saputo contenere i tentativi di meta delle avversarie. L’unica nota negativa per il team allenato da coach Sean Hedley, è stata l’abbandono del campo del capitano Annamaria Giangregorio, non al meglio già alla vigilia della partita.

Il prossimo impegno per Bees Bisceglie si terrà domenica 6 marzo allo stadio Gustavo Ventura, contro la capolista del raggruppamento, Rugby Capitolina