Rugby femminile, le Bees biscegliesi concludono il campionato con una sconfitta

Nell’ultima giornata del girone 4 di serie A, il Bisceglie Rugby non è riuscito a concludere in bellezza il campionato, chiudendo la stagione con una sconfitta interna per mano di Torre Del Greco.

Le ospiti riescono ad imporsi già ad inizio match con la prima e unica meta chiudendo con il punteggio di 5-0. Niente da fare per le biscegliesi, le quali provano a rialzare la testa senza risultati sul campo. L’epilogo della sfida però non rovina il cammino del team di coach Hedley, evidenziato dalla terza posizione nel rispettivo raggruppamento.

La squadra capitanata da Annamaria Giangregorio ha imparato tanto da questo esordio stagionale nella massima serie. Nelle prossime settimane verranno resi noti i futuri impegni per le Bees Bisceglie.