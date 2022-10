Rugby, esordio a Bisceglie per le Bees che ospitano le All Reds

Come un anno fa, sarà di nuovo la sfida tra Bees e All Reds ad inaugurare la stagione casalinga della formazione pugliese allo stadio Gustavo Ventura. Domenica 16 ottobre, ore 12:30, ingresso gratuito.

Torna la serie A di Rugby a Bisceglie con la seconda giornata di campionato che vede le padrone di casa affrontare una formazione ostica e vogliosa di riscatto dopo la sconfitta in casa all’esordio. Le ragazze guidate da Sean Hedley, a loro volta, vorranno dar seguito al risultato positivo ottenuto conto il Ragusa Rugby. La trasferta in Sicilia ha sicuramente evidenziato pregi e difetti di una squadra ancora in rodaggio, non sarà facile correggere alcuni aspetti tattici in una settimana, per questo le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio dovranno cercare di mantenere alta la concentrazione in tutti gli ottanta minuti per ridurre gli errori e sfruttare al meglio le proprie qualità.