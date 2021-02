Rocco illude il Bisceglie, il Palermo rimonta e vince

Prima sconfitta della gestione Papagni per il Bisceglie Calcio che cede per 3-1 al Palermo nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. La rete di Rocco ad inizio match illude i nerazzurri ma alla distanza vengono fuori i padroni di casa che rimontano la sfida trascinati dal giovane Lorenzo Lucca, autore di una doppietta.

Mister Papagni rivoluziona la squadra rispetto al beffardo pareggio di domenica scorsa con la Turris e nel 3-5-2 lancia dal primo minuto Spurio tra i pali, in luogo di Russo; Bassano, all’esordio da titolare, compone il terzetto difensivo assieme a Priola ed Altobello. A centrocampo Tazza e Giron agiscono sugli esterni con Maimone, Cittadino e Pedrini nella zona centrale. Tandem offensivo con Sartore a supporto di Rocco. Siciliani in campo con un 4-3-3 nel quale Lucca agisce al centro dell’attacco.

Primo tempo ricco di occasioni. In avvio di gara il Palermo sembra prendere in mano il pallino del gioco ma alla prima chance il Bisceglie si porta in vantaggio. Al 7’ Rocco si infila alle spalle della difesa di casa sullo splendido lancio di Bassano, entra in area e con un perfetto diagonale trafigge Pelagotti. I rosanero reagiscono quattro minuti più tardi con un calcio di punizione di Valente che si perde sul fondo. I padroni di casa, però, non ci stanno e riequilibrano la sfida al 14’ con la zampata vincente di Lucca il quale da pochi passi non lascia scampo a Spurio e firma la rete del pareggio. Dopo lo scoppiettante primo quarto d’ora le due squadre abbassano leggermente i ritmi nella fase centrale della prima frazione, ma già al 25’ la gara si riaccende con Priola bravo ad immolarsi sulla sassata di Rauti dal limite dell’area evitando grattacapi al proprio portiere. La risposta ospite arriva centottanta secondi più tardi con un gran destro dalla distanza di Pedrini, disinnescato in due tempi dal numero uno di casa, ma sul ribaltamento di fronte è Rauti ad impegnare Spurio che risponde presente deviando in corner il tentativo dell’esterno palermitano. Nella fase finale del primo tempo il Palermo preme sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio ed al 32’ i nerazzurri rischiano grossissimo. Cittadino perde malamente palla al limite della propria area di rigore, ne approfitta Lucca che spreca una ghiottissima occasione calciando sul fondo. La spinta dei siciliani non si esaurisce e al 37’ Luperini completa la rimonta girando in rete un perfetto cross dalla sinistra operato da Santana. Il Bisceglie cerca di reagire immediatamente ma il colpo di testa di Rocco, a cinque minuti dall’intervallo, è troppo debole per poter impensierire l’estremo difensore rosanero.

La ripresa si apre con l’incornata da posizione favorevole di Lucca che fortunatamente per la difesa nerazzurra si perde sul fondo al 47’. Centoventi secondi più tardi ci riprova Rauti dal limite dell’area ma la palla termina alta. Il Bisceglie fatica ad affacciarsi dalle parti di Pelagotti in avvio di seconda frazione ma al 54’ spreca una potenziale occasione quando Sartore, approfittando di un errore di Crivello, recupera palla in ottima posizione, serve Cittadino che vanifica il tutto calciando malamente. Pochi istanti dopo mister Papagni getta nella mischia Romizi e Mansour i quali rilevano rispettivamente Maimone e Pedrini. A cavallo dell’ora gioco il Palermo sfiora il tris in due circostanze, prima con il colpo di testa di Luperini e, successivamente, con un tiro da posizione defilata da parte di Valente ma in entrambe le occasioni la sfera termina sul fondo. Il tecnico nerazzurro non si arrende e si gioca anche la carta Cecconi al posto di Rocco. Gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del 2-2 ma inevitabilmente si espongono al contropiede dei padroni di casa; su uno di questi, al 73’, Lucca fa tutto bene tranne la conclusione con la palla che si perde alta. Il Bisceglie getta il cuore oltre l’ostacolo ma pur prendendo il comando delle operazioni non riesce a creare pericoli alla retroguardia siciliana e a sei minuti dal novantesimo il Palermo chiude la partita ancora con Lucca che, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, vince un rimpallo e scaraventa in rete il gol che vale la doppietta personale. La partita sostanzialmente finisce qui infatti nei restanti minuti di gioco i siciliani controllano agevolmente la situazione di vantaggio fino al fischio finale ed incamerano tre punti preziosi nella corsa ai playoff.

La sconfitta odierna, invece, interrompe la striscia positiva dei nerazzurri che restano a quota 17 punti in classifica in piena zona playout. Priola e soci sono chiamati a reagire già mercoledì prossimo, 17 febbraio, quando alle ore 15 riceveranno al “Ventura” la Viterbese nel turno infrasettimanale. (FOTO: PAGINA UFFICIALE BISCEGLIE CALCIO)

PALERMO-BISCEGLIE 3-1 (p.t. 2-1)

PALERMO: Pelagotti, Accardi, Palazzi (82’ Broh), Crivello, Santana (69’ Marconi), Valente, Lucca, De Rose, Rauti (71’ Kanoute), Somma, Luperini (82’ Martin). A disp: Fallani, Corrado, Floriano, Saraniti, Silipo, Lancini, Peretti, Marong. All: Boscaglia

BISCEGLIE: Spurio, Giron, Priola, Cittadino, Rocco (65’ Cecconi), Maimone (56’ Romizi), Sartore (89’ Musso), Tazza (89’ Gilli), Altobello, Bassano, Pedrini (56’ Mansour). A disp: Russo, De Marino, Vona, Zagaria, Ferrante, Vitale, Casella. All: Papagni

MARCATORI: 7’ Rocco (B), 14’ Lucca (P), 37’ Luperini (P), 84’ Lucca (P)

AMMONITI: 10’ Cittadino (B), 28’ De Rose (P), 41’ Lucca (P), 45’ Altobello (B), 45’+1’ Rocco (B), 62’ Rauti (P), 80’ Luperini (P), 81’ Priola (B), 87’ Marconi (P)

ARBITRO: Bordin (Bassano del Grappa). ASSISTENTI: Zezza (Ostia Lido), Pinna (Oristano). QUARTO UFFICIALE: Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto)