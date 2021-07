Roberta Giuliano rinnova con il Bisceglie Femminile

Il versante rinnovi in casa Bisceglie Femminile si arricchisce di un nuovo capitolo, il quarto, che riguarda la permanenza in neroazzurro di Roberta Giuliano.

“Rinnovo col Bisceglie perché sono stata bene e l’organico dirigenziale è una famiglia fatta di gente seria e affidabile – dichiara Giuliano – componenti che secondo me fanno la differenza in questa disciplina. Sul discorso tecnico non conosco mister Di Chiano, ma avrò sicuramente il piacere di farlo non appena ci vedremo per il raduno”. Bisceglie Femminile che prova sempre ad alzare l’asticella, un obiettivo che la società intende coltivare anche per la stagione 2021/22, “Bisceglie è una società consolidata, presente già da diversi anni in A che però dall’anno scorso ha cominciato a farsi notare dando fastidio a qualche big. Il prossimo salto in avanti – afferma la siciliana alla seconda stagione in neroazzurro – è riuscire a mettere su una squadra che, guidata dal mister, continui nell’intento di migliorare”.

Lo scorso anno per Giuliano sono state 5 le reti messe a segno e tante ottime prestazioni. Nonostante gli infortuni, la neroazzurra ha lottato come un leone ricevendo nuovamente la convocazione in Nazionale, “Personalmente sono e sarò sempre onorata e pronta a vestire la maglia azzurra, qualora e se dovesse arrivare la convocazione. Giocare per rappresentare la propria nazione è un privilegio. Nel mio club idem, ho tanta voglia di cominciare, allenarmi, raggiungere gli obiettivi prefissati della società – conclude Roberta Giuliano – e far gioire questa gente che fa sacrifici e investe tanto per alimentare questa realtà”.