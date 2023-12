Ritorno in casa Lions Bisceglie, ecco Edoardo Fontana

Ritorno in casa Lions Bisceglie, che riporta in città i talenti di Edoardo Fontana; guardia-ala classe ’98, che ha militato tra le fila nerazzurre nella stagione 21-22, registrando una media di 11.9 punti e 6.7 rimbalzi per gara.

L’esterno brindisino arriva da Ruvo, dove la sua esperienza è stata condizionata da un infortunio che l’ha costretto ai box per diversi mesi; portandolo così a doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Adesso la situazione è rientrata, Fontana è pienamente recuperato, è già a disposizione di coach Fabbri e dello staff, ed è pronto a battersi per la causa nerazzurra, che necessitava di un rinforzo in quel ruolo per alzare l’asticella; trovandolo con un gradito ritorno in casa Lions Bisceglie.