Risultati di prestigio per i biscegliesi Di Liddo e Ruggieri al Campionato Nazionale NBFI

Due atleti biscegliesi agli onori della ribalta nazionale ed internazionale. Si tratta di Giovanni Di Liddo e Pasquale Ruggieri.

Lo scorso 25 settembre Di Liddo e Ruggieri sono stati protagonisti in occasione del Gran Prix Sud Italia Super Heros disputato al Teatro Orfeo di Taranto. Coach Giovanni Di Liddo si è aggiudicato il primo posto nella categoria Men’s Physique Over 40, mentre il suo atleta Pasquale Ruggieri ha centrato il secondo posto nella categoria Men’s Physique Medium.

I due alfieri biscegliesi si sono cosi qualificati alla tredicesima edizione del Campionato Nazionale NBFI (Natural Bodybuilding e Fitness Italia) che ha avuto luogo il 23 ottobre al Teatro Tuscany Hall di Firenze. All’evento hanno presso parte per 160 atleti partecipanti con Ruggieri che ha conquistato un piazzamento di prestigio nelle top 5 per la categoria Men’s Physique medium, mentre il coach Di Liddo nella categoria Over 40 si è aggiudicato uno splendido 3° posto guadagnando la qualificazione al Campionato Mondiale che si terrà il prossimo 30 ottobre a Bucarest.

Risultati di prestigio che confermano la competitività ed il talenti dei due atleti biscegliesi che con dedisione e determinazione hanno raggiunto obiettivi importanti.