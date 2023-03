Risultati di alto profilo per la scuola di Kung Fu Bei Zhanshi nella tappa di Termoli

Un ottimo weekend dal punto di vista dei risultati quello affrontato gli scorsi 4 e 5 marzo dalla Scuola di Kung Fu Tradizionale e Sanda Bei Zhanshi di Bisceglie, guidata dall’istruttore Elio Bufi e dai tecnici Ignazio Allegretta e Alessandro Pellegrini.

La compagine biscegliese, infatti, si è brillantemente messa in mostra nel 19° Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semi-sanda – Gara di Forme Tradizionali, tenutosi al PalaSabetta di Termoli e valevole anche come “1° Memorial Maestro Ivan Vincenzo” e “16° Memorial Massimo De Palma“, nel quale ha schierato quattro atleti nelle differenti categorie di peso della disciplina Semi-sanda.

La kermesse ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da tutto il Centro-Sud con il programma della manifestazione che prevedeva nella prima giornata le gare di Forme del Kung Fu e il giorno successivo la gara di combattimenti Wushu Sanda (kickboxing cinese). La squadra biscegliese ha dimostrato tutte le proprie qualità ottenendo ben cinque vittorie su sette match disputati con le ottime prestazioni fornite che hanno permesso agli atleti della Bei Zhanshi di raccogliere quattro podi con gli ori di Pierluigi Greco e Alessandro Soldani, accompagnati dall’argento di Gaetano Pellegrini e dal bronzo di Vito Minervini. I risultati ottenuti dalla scuola biscegliese hanno consentito alla regione Puglia di aggiudicarsi il terzo posto in classifica generale alle spalle dei padroni di casa del Molise e del Lazio confermando l’ottimo lavoro svolto dai tecnici che, assieme agli atleti, sono già focalizzati sui prossimi appuntamenti in calendario.