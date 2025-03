Riscatto Star Volley in casa contro il Vesuvio Oplonti / CLASSIFICA

Riscatto immediato per la Star Volley Bisceglie che supera per 3-0 il Vesuvio Oplonti nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B1 e si rilancia in classifica. Prova solidissima ed efficace da parte delle ragazze di coach Giandomenico apparse decisamente in palla e desiderose di mettersi alle spalle gli alti e bassi delle scorse settimane.

Le biscegliesi, però, impiegano qualche minuto per entrare in partita e così ne approfittano le ospiti che conquistano i primi tre punti dell’incontro. La reazione delle nerofucsia è immediata e grazie a Civardi vale sei punti consecutivi che ribaltano il punteggio. Il primo set, tuttavia, vive di sorpassi e controsorpassi come testimonia il nuovo break delle campane che si riportano sul +4 toccando l’11-15 a metà frazione. Ancora una volta, però, Star Volley reagisce e le iniziative di Torre e Civardi permettono nuovamente l’aggancio a quota 16. Nel finale le biscegliesi si fanno preferire sia in attacco che in difesa lasciando poco al Vesuvio Oplonti che non può fare altro che cedere la prima frazione alle padrone di casa con il punteggio di 25-19.

L’avvio di secondo parziale prosegue sul copione del finale del precedente e in pochi istanti Star Volley tocca il +5 (6-1) grazie anche ai due ace di Galazzo. Vesuvio Oplonti non ci sta e rientra con grande caparbietà ma sul -1 le nerofucsia accelerano nuovamente riportandosi sul +5 con Adubea protagonista. L’ottima partita delle campane consente loro di impattare ancora sul 19-19 ma, analogamente al primo set, il finale è tutto di marca biscegliese che concede poco raddoppiando in virtù del 25-21 con il quale si va al cambio campo. A dispetto del doppio svantaggio, il Vesuvio Oplonti non getta la spugna e ad inizio della terza frazione sorprende le padrone di casa portandosi sull’1-5. Un parziale di 5-1, tuttavia, riequilibra subito la situazione per Civardi e compagne che da questo momento non abbassano più i giri del motore dilatando progressivamente il gap fino al definitivo +8 (25-17) che chiude la sfida sul 3-0 finale.

Un successo importantissimo per le biscegliesi che restano in lotta per il podio a cinque giornate dal termine. Una volata finale tutta da vivere a partire dal match del prossimo 5 aprile sul campo del Santa Lucia Roma. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

