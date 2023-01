Riparte la corsa di Sportilia e Star Volley nel campionato di Serie B2

Archiviata la sosta per le festività è il momento di tornare in campo per Sportilia e Star Volley Bisceglie che nel weekend affrontano rispettivamente Primadonna Bari e Biogustiamo Cerignola, nel dodicesimo turno del campionato di Serie B2, con l’obiettivo di cominciare al meglio il proprio 2023.

Aprono il programma le nerofucsia di coach Sarcinella impegnate al PalaDolmen domani sera alle ore 19. La prima gara dell’anno è decisamente alla portata di Haliti e compagne che attendono, tra le mura amiche, la penultima forza del torneo ferma a quota 4 punti in classifica con appena una vittoria conquistata nel primo segmento di stagione. I match al rientro dalla sosta, però, rappresentano da sempre una trappola dal momento che le squadre devono ritrovare il ritmo partita; pertanto è fondamentale per la Star Volley approcciare al meglio il confronto e non sottovalutare l’impegno per evitare qualsiasi tipo di problema e rendere complicato un incontro che le vede favorite sulla carta.

Domenica, invece, è il turno di Sportilia che si reca in trasferta sul parquet della Primadonna Bari per disputare un match che si preannuncia decisamente equilibrato. Le baresi, infatti, sono le più immediate inseguitrici del team guidato dal tecnico Nicola Nuzzi e puntano a ridurre ulteriormente il gap dalle biscegliesi, al momento in vantaggio di quattro lunghezze. Inutile sottolineare l’importanza di questo scontro diretto che, in caso di successo, darebbe ulteriore slancio e permetterebbe a Losciale e compagne di costruirsi un cospicuo margine sulla zona retrocessione. Una sconfitta, viceversa, potrebbe alzare la pressione sulle biancazzurre che vedrebbero avvicinarsi le avversarie dirette e potrebbero ritrovarsi più vicine alla zona calda della graduatoria. Il vantaggio sugli ultimi quattro posti è comunque rassicurante ma l’auspicio di tutto il gruppo è di chiudere quanto prima il discorso salvezza per giocare a mente ancora più libera e provare a dare del filo da torcere a tutte le avversarie.

Inoltre in chiave salvezza c’è da segnalare la notizia del ritiro dal campionato del Nocciano Chieti, fanalino di coda del torneo, che ha annunciato alla FIPAV la decisione di non proseguire la propria stagione. Occorre, dunque, capire quali ripercussioni avrà questa decisione sul format del campionato o se vi sarà una modifica del numero di retrocessioni. Nel frattempo la federazione ha già decretato che, a partire da questo fine settimana, tutte le squadre impegnate contro le abruzzesi osserveranno un turno di riposo. Onde evitare qualsiasi tipo di riflessione in merito e per archiviare al più presto la questione relativa alla permanenza nella categoria tornare con i tre punti da Bari sarebbe per Sportilia un passo importantissimo per confermare la propria presenza in Serie B2. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)