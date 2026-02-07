Riparte dalla sfida casalinga all’Arzano la stagione della Star Volley

Torna questa sera, dopo una sosta di tre settimane, il campionato di Serie B1 di volley e riparte con la prima giornata di ritorno, che vede la Star Volley ospitare le campane dell’Arzano tra le mura amiche del PalaPalmiotto di Giovinazzo. Fischio d’inizio fissato per le ore 19.

Si ricomincia con le biscegliesi, protagoniste di un buonissimo inizio di stagione, in quarta posizione con 29 punti e a sole tre lunghezze dal podio. Obiettivo delle nerofucsia è quello di confermarsi e mantenersi nelle zone nobili della graduatoria a partire già dalla sfida di stasera, una partita da prendere con le pinze nonostante i favori del pronostico. In Puglia, infatti, arriva una formazione che ha trovato non poche difficoltà in questa prima parte di torneo, capace di raccogliere solo tre vittorie in tredici gare e 11 punti. Un bottino che è valso alle campane il dodicesimo posto in graduatoria e la consapevolezza di dover lottare fino alla fine per la salvezza. Al netto dei risultati ottenuti, però, Arzano ha sempre dimostrato di poter dare filo da torcere a qualsiasi avversario come confermato anche dal match d’andata dello scorso 11 ottobre che vide Star Volley prevalere per 1-3 al termine di una partita molto combattuta, soprattutto nei primi due set. Le ospiti, inoltre, possono contare su alcune ottime individualità come la centrale Suero e l’ex di turno Martina Quarto. Sul fronte opposto, coach Guadalupi ha utilizzato questa sosta per preparare al meglio questa fase decisiva del torneo e ottimizzare il recupero di alcune delle atlete infortunate, con i guai fisici che hanno rappresentato una difficoltà in più per le nerofucsia in questo primo scorcio di campionato.

L’incontro tra Star Volley ed Arzano sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Pasquale De Simone e Fabio Morena. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)