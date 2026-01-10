Riparte dal big match contro Oplonti Vesuvio il campionato di Serie B1 per Star Volley

Riparte con la super sfida all’Oplonti Vesuvio, dopo la sosta natalizia, il campionato della Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 16:30, affronta in trasferta la formazione campana nel match valevole per la dodicesima giornata del girone D di Serie B1.

Una partita dall’altissimo coefficiente di difficoltà per le nerofucsia contro la seconda forza del torneo, fin qui capace di raccogliere ben 30 punti. Un cammino praticamente perfetto per la formazione torrese che in undici giornate ha conquistato nove vittorie piene, una vittoria al quinto set in trasferta contro Trestina e patito una sola sconfitta, per di più al tie-break, contro Castellana Grotte. Le campane possono contare su un roster di altissimo livello nel quale spiccano la palleggiatrice Bortolot, l’opposto Esposito e l’ex di turno Panucci, laterale che ha vestito la maglia biscegliese nella passata stagione.

La lunga sosta ha consentito al gruppo guidato da coach Guadalupi di ricaricare le batterie che ha l’obiettivo duplice di ripartire al meglio in questo 2026 e di conquistare i tre punti per mettere nel mirino il secondo posto e riavvicinarsi alla vetta della classifica. Durante le festività, la squadra ha alternato brevi periodi di riposo al lavoro sul campo disputando anche un allenamento congiunto con la Pallavolo Cerignola lo scorso 30 dicembre al fine di mantenere il ritmo partita e arrivare pronta a questo scontro diretto che può essere importantissimo per indirizzare la seconda metà di stagione della formazione biscegliese.

L’incontro tra Oplonti Vesuvio e Star Volley sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Barbara Audone e Sara Ciampanella. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)