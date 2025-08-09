Rinforzo sulle fasce per l’Unione Calcio: arriva Ivan Cappellari

Acquisto sulle fasce per l’Unione Calcio Bisceglie, che rinforza il suo parco esterni con il terzino destro classe 2006 Ivan Cappellari, che nell’ultima stagione ha militato nell’Eccellenza campana con la maglia dell’Heraclea.

Tra le esperienze del neo-azzurro anche una lunga trafila nel Bari a livello giovanile, tra Under 17 e Under 19 e anche un’esperienza in Serie D con il Manfredonia.