Rinforzo sulla mediana per l’Atletico Bisceglie: ecco Antonello Fiorentino

Un centrocampista esperto in grado di garantire qualità e solidità al reparto di centrocampo dell’Atletico Bisceglie. Si tratta del giocatore classe 1998 Antonello Fiorentino, che andrà a rinfoltire l’organico della compagine rossoblù in vista del prossimo campionato di Terza Categoria.

Il centrocampista centrale è cresciuto tra le fila del Giovinazzo Calcio, con cui è giunto fino alla Promozione. Successivamente ha vestito per un breve periodo la maglia dell’Omnia Bitonto, per poi tornare a Giovinazzo e approdare tra le fila della Virtus Molfetta in Prima Categoria. Fiorentino ha poi sfoderato la sua duttilità cimentandosi per una stagione nel fustal con la Emme.Bi. Giovinazzo. Dopo un piccolo stop dall’attività calcistica, è tornato a calcare i campi a undici con l’Academy Giovinazzo da capitano per ben tre annate. Adesso per lui arriva una nuova esperienza in Terza Categoria, dove avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e di rappresentare un assoluto punto di riferimento all’interno del gruppo allenato da mister Preziosa. Inoltre ritroverà il portiere Colaluce e l’attaccante Lombardi, suoi compagni nelle passate esperienze, nonché innesti estivi dell’Atletico Bisceglie. (Foto: Atletico Bisceglie)