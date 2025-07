Rinforzo sugli esterni per l’Unione Calcio Bisceglie: è ufficiale Loseto

Rinforzo sugli esterni per l’Unione Calcio Bisceglie, che ha definito l’arrivo di Gianluca Loseto per la stagione 2025/2026. Il calciatore barese, classe 1985, vestirà la maglia azzurra nel prossimo campionato di Eccellenza, portando con sé qualità ed esperienza al servizio del reparto offensivo.

Loseto ha alle spalle una lunga carriera tra Serie C ed Eccellenza, avendo militato in piazze importanti come Monopoli, Andria, Molfetta, Bitonto, Trani, Corato, Noicattaro, Canosa e Bitritto. Esterno mancino, abile nell’uno contro uno e nel creare superiorità numerica, garantirà alternative preziose sulle corsie laterali.

Con questo innesto, l’Unione punta su un profilo esperto e affidabile, per alzare il livello della rosa in vista di un campionato che si preannuncia competitivo.