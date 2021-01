Rinforzo in casa Alpha Pharma Bisceglie, ecco la guardia Vincenzo Taddeo

L’ Alpha Pharma Bisceglie alla vigilia del match casalingo contro Monopoli. Il nuovo colpo di mercato è la play-guardia Vincenzo Taddeo, giocatore nato nel 2000, con grande esperienza sulle spalle.

Il neo acquisto nerazzurro ha già cominciato a ben figurare all’inizio della sua carriera, ottenendo lo scudetto Eccellenza Under 16 con la maglia del Ragusa, con la nomina di miglior giocatore della finale. Dopo altrettante esperienze positive in forza a Venezia e Roma, arriva l’opportunità a Brindisi, che permetterà al cestista di San Giovanni Rotondo di poter giocare in Serie A. Nell’annata 2019-20 arriva un altro cambio casacca, stavolta nella rosa del Treviglio (Serie A2), in cui Vincenzo Taddeo trova più minutaggio affinando la sua vena realizzativa, per poi ritrovarsi tra le fila del team di coach Marinelli.

Il classe 2000 non faticherà ad inserirsi nel nuovo gruppo, viste le sue capacità in leadership, gestione della squadra e percentuale realizzativa (63% per i tiri da 2). L’obiettivo, è quello di aiutare Chiriatti e compagni nel ritrovare il riscatto, dopo la sconfitta senza attenuanti per mano di Nardò.