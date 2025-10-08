Rinforzo in attacco per l’Unione Calcio: è ufficiale Matthew Bonicelli

Colpo in entrata per l’Unione Calcio, che ufficializza l’ingaggio dell’attaccante classe 2000 Matthew Bonicelli, reduce da un’esperienza positiva con la maglia dell’Heraclea.

Alle prese con alcune difficoltà sul piano realizzativo, come dimostrano le tre partite consecutive senza reti su azione manovrata, il team del patron Pedone è subito corso ai ripari, rinforzando il reparto avanzato con un profilo che ha dimostrato a più riprese di poter essere una vera e propria sentenza in zona gol.

Bonicelli, infatti, ha già dimostrato in tutte le sue parentesi precedenti nella Premier League pugliese di essere un centravanti affidabile, capace di assicurare un bottino realizzativo che potrebbe rivelarsi fondamentale per consentire all’Unione Calcio di esprimere appieno il proprio potenziale.