Rinforzo in attacco per l’Unione Calcio Bisceglie: Arriva Estinaslao Ferrero per il reparto avanzato

L’Unione Calcio Bisceglie chiude l’ennesimo colpo della sua ambiziosa campagna acquisti e questa volta va a rinforzare il reparto offensivo, garantendosi le prestazioni sportive dell’attaccante argentino Estanislao Ferrero, nell’ultima stagione avversario degli azzurri nel campionato di Eccellenza con la maglia del Ginosa Calcio. Classe ’98, Ferrero è cresciuto calcisticamente tra le file del Rosario Central, disputando poi la terza serie locale con la maglia del Centrale Cordoba de Rosario; prima di vestire nel nostro paese le maglie di Brancaleone, San Fili, San Luca e, come sopracitato, Ginosa. Nelle sue esperienze nei campionati dilettantistici ha saputo dimostrare le sue qualità nell’ultimo quarto di campo, doti che hanno convinto gli azzurri a portarlo a Bisceglie e renderlo un elemento importante per le trame offensive di mister Rumma.