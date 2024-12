Rimonta sfiorata a Pomezia per la Star Volley Bisceglie / CLASSIFICA

La Star Volley Bisceglie deve accontentarsi di un punto nella sconfitta per 3-2 sul campo del Pomezia nell’undicesimo turno del girone D di Serie B1. Le nerofucsia non trovano la vittoria, ma centrano il decimo risultato utile allungando la sfida al tie-break.

L’ultimo atto di un 2024 ricco di soddisfazioni per la Star Volley, si conclude con un amaro stop all’ultimo set. La compagine biscegliese approccia bene il match, ma subisce un break di 8-2 nella seconda metà della prima frazione. La reazione successiva non basta e le padroni di casa chiudono 25-22. Minervini e compagne pagano un brusco calo di tensione anche nel secondo periodo, cedendo con il punteggio di 25-18. Le ragazze allenate da coach Breviglieri non si perdono d’animo e rimettono in piedi il match con l’ottimo contributo di Panucci e Adubea, portando a casa il terzo set 19-25. Quarta frazione più equilibrata fino a quando le ospiti incrementano il vantaggio e replicano il punteggio di 19-25, allungando la contesa al quinto set. Le nerofucsia salgono sul momentaneo +3, prima di subire il ribaltone delle avversarie nel momento decisivo, che costa la sconfitta finale per 15-12. Le biscegliesi sono costrette ad arrendersi al tie-break, contestando alcune decisioni arbitrali discutibili. Adesso la Star Volley sale a quota 22 punti in classifica, condividendo il terzo posto con il Casal De’ Pazzi. Nel prossimo match che aprirà il nuovo anno, le nerofucsia saranno impegnate contro il Caltanissetta.

Pomezia-Star Volley Bisceglie 3-2 Pomezia: Oggioni 2, Frasca 14, Mazzoleni 13, Viglietti 3, Felappi 13, Liguori 16, Gay (libero), Farelli 3, Prati 2, Cinotti 1, Licata 1, N.e.: Casini, De Matteis, Di Vincenzo. All.: Dagioni. Star Volley Bisceglie: Galazzo, Adubea 15, Torre 11, Cometti 17, Civardi 14, Panucci 21, Minervini (libero), Solarino. N.e.: Losciale, Ba, Haliti, D’Ambrosio, Luzzi (libero). All.: Breviglieri. Arbitri: Lonardo, Vannuzzi. Parziali: 25-22; 25-18; 19-25; 19-25; 15-12. Durata set: 28’, 27’, 28’, 29’, 22’ per un totale di 2 ore e 14 minuti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI