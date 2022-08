Rescissione del contratto tra Bisceglie Calcio e Consolazio

Termina poco dopo più di un mese dal suo arrivo l’esperienza al Bisceglie Calcio di Michele Consolazio. La notizia della rescissione del contratto è giunta questa mattina.

“L’attaccante nativo di San Severo – si legge nella nota del club – ha rescisso il suo contratto con il Bisceglie Calcio per motivi strettamente personali e professionali. Al ragazzo, ancor prima che al calciatore, vanno i migliori auguri per il proseguo di carriera. Nei prossimi giorni – conclude la nota – i nerazzurri potrebbero rinforzare il reparto offensivo per sopperire alla sua assenza”.