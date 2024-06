Renzo Ferrante nuovo responsabile area tecnica dell’Unione Calcio

Un innesto di esperienza in casa Unione Calcio Bisceglie con Renzo Ferrante nuovo responsabile dell’area tecnica.

Un curriculum da calciatore di altissimo livello formatosi nella cantera del Bisceglie, ha vestito la maglia dell’Avellino in Serie A, Ferrante ha dedicato poi il post carriera alla formazione di giovani promesse (svolgendo anche il ruolo di selezionatore delle Under della Lnd Puglia) e di allenatore di formazioni dilettantistiche pugliesi, sino a sposare il neonato progetto Unione Calcio nel 2012 diventandone da subito guida del settore giovanile sino alla stagione 2018/2019. Sarà anche allenatore del team azzurro nel campionato di Promozione 2013/2014. Esperienze inoltre come osservatore per diverse formazioni professionistiche.

Adesso il ritorno nel club del presidente Pedone per essere un importante supporto per il club, a partite dalla prima squadra affidata anche il prossimo anno ad Angelo Monopoli.

Foto: Marcello Papagni