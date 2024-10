Regionale: Virtus e Don Uva senza punti, Eagles Bisceglie sorride

La settima giornata del Girone A del campionato di Promozione Puglia non regala soddisfazioni alle due compagini biscegliesi. La Virtus Bisceglie cade 1-2 in casa contro il Troia che ottiene i primi punti stagionali, quarta sconfitta di fila invece per il Don Uva con il risultato di 2-0 sul campo del Cosmano.

Imprevisto stop casalingo per la Virtus Biscegelie contro il Troia ancora privo di punti in classifica. I padroni di casa partono bene ed al minuto 14 Di Franco si procura un prezioso calcio di rigore. Si presenta dal dischetto Genchi, che si fa respingere il tiro dall’ex di turno Musacco. Sul finire del primo tempo sono gli ospiti a guadagnarsi un calcio di rigore. Anastasia trasforma il penalty e due minuti più tardi raddoppia approfittando di un errore della difesa biancazzurra e siglando la doppietta personale. I biancazzurri provano a reagire nella ripresa accorciando le distanze a un quarto d’ora dalla fine sugli sviluppi di un corner con il tap-in di Amorese. Inoltre si rendono pericolosi con Orciuolo, ma non riescono a completare la rimonta, complice anche un arbitraggio piuttosto discutibile. Ora la squadra allenata da Mister De Francesco è attesa alla trasferta di San Marco in Lamis nel prossimo turno di campionato.

Continua il periodo di crisi del Don Uva Calcio, che perde ancora contro il Cosmano, allungando la striscia negativa. I biancogialli si rendono subito pericolosi con Camporeale e Troilo ma faticano in fase realizzativa. Alla mezz’ora i padroni di casa sbloccano il match con Acquaviva e raddoppiano ad inizio secondo tempo con la rete di Melino. Gli ospiti provano a reagire nella ripresa senza però impensierire la porta avversaria difesa da Pignatello. I ragazzi allenati da Capurso avranno l’occasione di riscattarsi al “Di Liddo” contro il Soccer Stornara.

In seconda categoria c’è da segnalare l’importante vittoria dell’Eagles Bisceglie con uno spettacolare 4-3 contro l’Audace Ascoli Satriano, nel match valido per la terza giornata del Girone A pugliese. Per i padroni di casa decidono le reti di Suglia, Pisani e Torchetti nel primo tempo e Precchiazzi nella seconda frazione.

