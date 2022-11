Regionale: pari Don Uva a Trani, Virtus Bisceglie a valanga con l’Atletico Vieste / CLASSIFICHE

Esiti positivi anche per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nella mattinata di domenica 20 novembre.

I biancogialli di mister Gesualdo pareggiano per 1-1 contro il Città di Trani nell’anticipo del decimo turno del campionato di Promozione girone A. I biscegliesi sfiorano a più riprese il vantaggio. Al 12′ ci prova Porcelli dai 25 metri con la sfera che sorvola la traversa della porta difesa da Crisantemo. 2′ dopo Preziosa grazia la squadra tranese non finalizzando l’assist di Porcelli. Al 25′ il tiro a giro di Conte non sortisce gli effetti sperati mentre, al 35′ il tentativo di Loconte viene disinnescata da Troilo. Al 39′ il palo nega la gioia del vantaggio a Preziosa invece va meglio a Loconte che al 43′ porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, il Don Uva cerca ripetutamente il pareggio ed al 38′ arriva una ghiotta occasione per Di Leo il cui tiro-cross accarezza la traversa. L’ostinazione dei biancogialli viene ripagata dal pareggio di Preziosa, che al 90’ di testa ribadisce in rete un grandissimo cross di Campanale. In pieno recupero il Don Uva reclama un calcio di rigore per un fallo sul 2006 Vurchio. Resta comunque la soddisfazione per il primo punto stagionale conquistato in trasferta e per l’atteggiamento tenace e mai arrendevole della squadra del presidente Milone. Domenica prossima se la giocherà al “Di Liddo” con la Virtus Palese, reduce dalla sconfitta casalinga in superiorità numerica contro il Mola (0-1).

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Torna alla vittoria anche la Virtus Bisceglie che supera per 5-0 l’Atletico Vieste nel match valevole per l’ottavo turno del campionato di Prima Categoria girone A. La contesa si sblocca al 7′ con Pasculli artefice di un preciso rasoterra su assist di Pellegrini. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio ad opera di Binetti che finalizza il cross di Pasculli. Nella ripresa, precisamente al 65′ l’Atletico Vieste rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Langi reo di un fallo in area su Pasculli. Il direttore di gara decreta la massima punizione ma Pellegrini calcia sulla traversa. Poco male perchè al 67′ i virtussini triplicano con De Venuto mentre, al 71′ Pasculli firma il 4-0 ed al 76′ Matera sigla il definitivo 5-0. Virtus Bisceglie che si porta a quota 12 punti in graduatoria interrompendo una striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Nel prossimo turno, in programma domenica 27 novembre, i virtussini si recheranno nella tana dell’Audace Cagnano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Don Uva