Regionale: ko per il Don Uva, vittoria in extremis per la Virtus / CLASSIFICHE

Una vittoria ed una sconfitta sono il computo giornaliero per Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente in Promozione e Prima Categoria. K.O. per il Don Uva che si deve arrendere sul campo della Soccer Trani, dopo essere inizialmente passata in vantaggio con Conte al 56′ della ripresa, venendo però poi ribaltata dalla doppietta di Muciaccia, che tra il 65’ e l’80’ firma la condanna del Don Uva, terza sconfitta di fila nelle ultime tre giornate per i biancogialli. Può gioire invece la Virtus Bisceglie, che conquista il quinto successo consecutivo grazie al gol di Di Francesco al 78’, lesto nel girarsi, dopo aver arpionato il pallone sugli sviluppi di un corner, e a scaricare un destro imprendibile all’angolino, che porta la Virtus a -2 dalla vetta. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI ECCELLENZA CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI PROMOZIONE