Regionale: Don Uva in trasferta, match d’alta quota per la Virtus

Conquistare punti per rimanere nella zona alta della graduatoria. E’ questo l’obiettivo di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 19 novembre, alle ore 14.30, nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli cercano il bis nella gara che si disputerà al “Casone” di Santeramo in Colle contro la compagine locale nell’undicesimo incontro del torneo di Promozione. Una partita non semplice per i ragazzi di Capurso in quanto affrontano una compagine che, dopo una partenza tentennante, è reduce da cinque risultati utili consecutivi ed è attualmente fuori dalla zona calda della graduatoria. Statistiche alla mano, tra le due compagini vi sono 3 punti di differenza. Il Don Uva ha ottenuto 18 punti contro i 15 dei padroni di casa. Per quanto concerne le reti, il Santeramo è andata a segno in 18 occasioni contro le 16 del Don Uva ed ha subito attualmente 15 gol (uno in più del Don Uva).

Gara d’alta quota per la Virtus Bisceglie di mister Maffucci (in foto) che al “Di Liddo” ospiterà la capolista Audace Barletta nel nono turno del campionato di Prima Categoria girone A. Una sfida molto interessante considerando che si incroceranno la prima e la quarta forza del girone. I virtussini vanno a caccia del riscatto dopo il ko maturato con l’Audace Cagnano. I barlettani invece, per proseguire l’imbattibilità che dura da sette giornate. Le due squadre si incontrano a pochi giorni dalla gara di Coppa Puglia terminata per 1-1. La squadra biancorossa detiene il miglior attacco e la miglior difesa con 22 gol siglati e 6 reti al passivo.

Foto: Cristina Pellegrini