Regionale: Don Uva di scena ad Acquaviva, Virtus ospita il Gioventù Calcio San Severo

Nella penultima giornata del girone d’andata del campionato Promozione, girone A, Don Uva farà visita all’Atletico Acquaviva allo stadio “Giammaria” (Fischio d’inizio domani alle 14.30). Virtus Bisceglie se la vedrà al Di Liddo, che ospiterà Gioventù Calcio San Severo, per la decima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A (domani alle ore 11.00).

Per i giocatori biancogialli, si tratta di un match cruciale per il proseguimento del campionato. Gli avversari hanno l’opportunità di scavalcare Don Uva in graduatoria (attualmente a +2 a quota 15 punti) e hanno sete di vittoria, dopo l’ultima sconfitta fuori casa a vantaggio di Virtus Mola (2-0). I ragazzi di mister Gesuito dovranno cercare di andare oltre il pareggio, arrivato nelle ultime due uscite stagionali con Trani e Virtus Palese.

In casa Virtus Bisceglie si respira aria diversa. La classifica vede i giocatori biscegliesi in quarta posizione, in piena zona playoff, ma con un gap di 6 punti (aumentato dopo il pareggio con Audace Cagnano) nei confronti di Nick Calcio Bari. Sulla carta, la contesa interna contro San Severo è alla portata. Gli ospiti sono nella zona medio bassa della classifica e cercheranno di stare alla larga dalla zona retrocessione, la quale dista 2 punti.