Recupero cruciale per il Bisceglie Calcio sul campo del Nola

Giornata cruciale per il Bisceglie Calcio che, oggi pomeriggio alle ore 14.30, affronta in trasferta il Nola nel match valido come recupero dell’ultima giornata d’andata del campionato di Serie D. La delicata situazione di classifica delle due formazioni rimarca ulteriormente l’importanza della posta in palio.

Posticipata a causa dell’emergenza Covid che colpì i nerazzurri nello scorso mese di gennaio, la sfida tra gli uomini di mister Cazzarò ed i campani vale tantissimo in chiave salvezza visti anche i contemporanei recuperi che, nella giornata odierna, interesseranno la zona calda della graduatoria. Una vittoria degli stellati in terra campana significherebbe il sorpasso sugli avversari di turno, avanti di due punti in classifica seppur con un’ulteriore partita da recuperare, ma soprattutto la possibilità di uscire dalla sabbie mobili della zona playout indipendentemente da quanto potrebbe accadere nei due derby in programma tra Rotonda e Lavello ed Altamura e Casarano. Il pareggio casalingo con la capolista Cerignola ha certamente dato morale e consapevolezza al Bisceglie desideroso di replicare quanto fatto vedere con i dauni in termini di personalità ma, al tempo stesso, conscio delle inevitabili difficoltà che le tante partite ravvicinate potrebbero presentare. Il dato positivo per il tecnico biscegliese è la grande possibilità di scelta in quanto il solo Urquijo, comunque regolarmente convocato, potrebbe essere preservato viste le precarie condizioni fisiche derivanti dall’infortunio patito nelle scorse settimane. Sul fronte opposto, invece, è certa l’assenza del terzino sinistro Donnarumma, una pedina importante per i padroni di casa, i quali tuttavia dopo l’arrivo in panchina dell’esperto tecnico Condemi, hanno cambiato decisamente marcia regalandosi la gioia di espugnare per 0-2 il campo del più quotato Bitonto. Una sfida insidiosa, dunque, attende i nerazzurri i quali dovranno prestare la dovuta attenzione nei confronti di una squadra dotata di elementi molto interessanti come il giovane attaccante Coratella e gli esperti Zito e Ruggiero. Proprio quest’ultimo è risultato decisivo con una doppietta nel match di inizio stagione che vide opposte Bisceglie e Nola nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, terminato 0-3 in favore dei campani.

L’incontro sarà diretto da Raimondo Borriello di Arezzo coadiuvato dagli assistenti Lorenzo D’Alessandris di Frosinone e Davide Messina di Cassino. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)