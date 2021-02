Real Bisceglie: dalla FIGC ecco il riconoscimento quale Scuola di Calcio a 11

Importante traguardo raggiunto dal Real Bisceglie che nelle scorse settimane è stata riconosciuta ufficialmente dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) come Scuola di Calcio a 11.

Per ricevere questo prestigioso riconoscimento il club biscegliese presieduto da Angelo Somma, con il supporto del vice presidente Angelo Mazzilli, ha completato un percorso che richiedeva la formazione delle categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Real Bisceglie che inoltre soddisfa in pieno i requisiti relativi ai tecnici abilitati con la presenza di 4 allenatori abilitati con patentino Uefa B: Sergio De Feudis, Angelo Somma, Valerio Scatamacchia e Gianfranco Ruggieri; 3 allenatori abilitati con patentino Uefa C: Carmela Pansini, Vito Gramegna e Alex Sisca; oltre ai laureati in Scienze Motorie: Sergio Rigante e Gaetano Lacedonia. Importante anche, nel gruppo dei più piccoli, il supporto di Rossella Muggeo e Marco Sinigaglia.

Nato nel 2010 il Real Bisceglie nel tempo è diventato un punto di riferimento per i giovani appassionati della disciplina con una crescita constante nel tempo, “Siamo Scuola Calcio da sette anni – dichiara Sergio De Feudis – partiti da un numero ridotto, ma nel tempo abbiamo fatto passi da gigante. Quello di avviare tutte le categorie era un obiettivo che ci eravamo prefissati, aggiungere Giovanissimi e Allievi era una opportunità per dare continuità al lavoro che svolgiamo ed alla prospettiva nelle crescita dei ragazzi. Un giorno mi piacerebbe – confessa De Feudis – allargare il progetto anche alla Juniores”. La prospettiva di una crescita attraverso le categorie rappresenta un motivo d’orgoglio per il sodalizio del presidente Somma, “Vedere la crescita dei piccoli bambini che arrivano da noi a 4-5 anni e nel tempo diventano giovani atleti con diversi talenti – prosegue il tecnico biscegliese – per noi è gratificante. Quando in campo vedi elementi nati in casa la soddisfazione ti ripaga di tutti i sacrifici fatti negli anni. Giovanissimi ed Allievi avevano cominciato il loro percorso ufficiale con il campionato partito nella stagione 2020/21, ma la pandemia purtroppo ha interrotto l’attività. L’augurio è di riprendere al più presto ed in sicurezza”.

Capitolo finale dedicato alle prospettive future con Sergio De Feudis, eletto, inoltre, delegato assembleare regionale e provinciale dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), “L’obiettivo del Real Bisceglie è crescere ancora. Ci auguriamo che questo possa essere per noi un importante punto di partenza. La crescita umana e sportiva dei nostri ragazzi è al centro del progetto, e lo sarà negli anni a seguire”.